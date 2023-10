Šest dni se je boril za življenje, a umrl v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili. Foto: Ana Kovač

Novogoriško policijsko upravo so v nedeljo obvestili, da je nekaj dni po prometni nezgodi v Ajdovščini v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici umrl starejši voznik motokultivatorja.

Nesreča se je zgodila prejšnji ponedeljek okoli 11.13 v bližini objekta v ulici Cesta IV. Prekomorske v Ajdovščini, kjer je omenjeno vozilo s sprednjim levim delom trčilo v zid. 78-letni voznik motokultivatorja je bil v nesrečo udeležen sam.

Na kraju so poleg ajdovskih policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so ga po oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policijska preiskava v tem trenutku poteka tudi v smeri morebitnih zdravstvenih težav udeleženega voznika.