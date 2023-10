Na Primorskem dve nesreči: huje poškodovana 13-letnica, desetletnica utrpela lažje poškodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek sta se na Primorskem zgodili dve prometni nesreči, v katerih sta bili poškodovani dve deklici. Pri Hrpeljah je v 13-letnico trčil voznik osebnega avtomobila in jo huje poškodoval. V Čežarjih pa je popoldne motorist zbil desetletnico in jo lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V ponedeljek okoli 13.30 je pri Hrpeljah 37-letni voznik trčil v 13-letnico, ki je šla iz šole po gozdni poti, na kateri je sicer prepovedan promet za motorna vozila. Vozniku so sicer že pred tem prepovedali vožnjo. Deklico so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili zlom stegnenice.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil v zvezi s sumom povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Desetletnica lažje poškodovana

V Čežarjih pa je deklica prečkala cesto na prehodu za pešce, ko je 15-letnik z mopedom obvozil kombinirano vozilo pred seboj, ki je ustavilo pred prehodom za pešce, in trčil v deklico. Tudi desetletnico so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Motoristu bodo izročili obdolžilni predlog, so še sporočili s policije.