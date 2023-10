Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj popoldne je v bližini naselja Idrijske Krnice v občini Idrija osebno vozilo zapeljalo s ceste. Zaradi hudih poškodb je umrla ena oseba, so sporočili iz centra za obveščanje.

Gasilci PGD Idrija so zavarovali kraj dogodka, iznesli osebo iz osebnega vozila in jo prenesli do ceste, kjer jo je prevzela pogrebna služba.