Na štajerski avtocesti so med priključkoma Domžale in Šentjakob odstranili posledice prometne nesreče.

Nesreča se je zgodila ob 13.07, ko je na avtocesti Domžale–Šentjakob tovorno vozilo izgubilo nadzor nad vozilom in prebilo sredinsko ograjo.

Voznik tovornega vozila se je pri tem poškodoval, iz vozila je iztekalo pogonsko gorivo.

Gasilci CZR Domžale in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, iznesli poškodovanega voznika iz vozila, iz rezervoarjev prečrpali okoli 800 litrov goriva in nevtralizirali iztekle tekočine. Gasilci CZR Domžale so nudili pomoč cestnim službam pri odstranitvi vozila s ceste.

Zaradi nesreče so bili dalj časa zastoji.