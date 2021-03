Razlog za družinsko tragedijo verjetno nesoglasja med partnerjema

Policisti so na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah v ponedeljek popoldne obravnavali umor in samomor. 61-letni moški je ustrelil 57-letno partnerico in nato sodil še sebi. Najverjetneje je do družinske tragedije prišlo zaradi večletnega nesoglasja med partnerjema, so sporočili s celjske policijske postaje.

Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje Aleš Slapnik je danes pojasnil okoliščine družinske tragedije, ki se je včeraj zgodila v Šmarju pri Jelšah. Malo čez 17. uro je Operativno komunikacijski center PU Celje prejel klic o streljanju.

Na kraj smo takoj napotili več patrulj, saj je šlo za izjemno nevaren postopek. Po podatkih, ki smo jih imeli, se je storilec po tem, ko je ustrelil partnerico, oborožen umaknil v stanovanjsko hišo. Policista PU Šmarje pri Jelšah sta ob prihodu na kraj ustreljeno žensko odnesla na varnejše območje in jo predala predstavnikom NMP Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki smo jih zaradi nevarnega postopka opremili z neprebojnimi jopiči, je včerajšnje dogajanje podrobno opisal Slapnik.

Nesoglasja med partnerjema naj bi bila vzrok za tragedijo

Ogled kraja družinske tragedije je v sodelovanju s policisti opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z ogledom in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 61-letni moški s kratkocevnim orožjem pred stanovanjsko hišo ustrelil 57-letno zunajzakonsko partnerico ter po dejanju odšel v stanovanjsko hišo, kjer je ustrelil še sebe.

Ko so policisti vstopili v stanovanjsko hišo, je 61-letnik še kazal znake življenja. Reševalci so mu takoj nudili prvo pomoč, organizirali tudi helikopterski prevoz, vendar je storilec kljub hitremu nudenju pomoči poškodbam na kraju podlegel.

V omenjenem primeru policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja umora in samomor. Najverjetneje je do tragedije prišlo zaradi večletnega nesoglasja med partnerjema, vendar o kakršnemkoli nasilju med njima nismo bili nikoli obveščeni, še dodaja Slapnik.

Še ena družinska tragedija na območju Celja

Spomnimo: V Žalcu so policisti v nedeljo obravnavali 36-letnega storilca, ki je do smrti zabodel 57-letno občanko in poškodoval 60-letnega občana ter pobegnil s kraja dogodka. 36-letnega moškega so policisti prijeli, osumljen je umora matere in poskusa umora očeta.

Na PU Celje so lani obravnavali 316 kaznivih dejanj nasilja v družini, v letu 2019 311, leta 2018 pa 319. Samo letos so izrekli 49 ukrepov prepovedi približevanja žrtvam družinskega nasilja. V letu 2020 so na območju Policijske uprave Celje izrekli 287 ukrepov prepovedi približevanja, v letu 2019 pa 313.

Večinsko prepričanje o nasilnih dejanjih in njihovih storilcih je, da gre za nerazumno in nepredvidljivo ravnanje alkoholikov, odvisnikov od prepovedanih drog, duševno nestabilnih in obupanih ljudi. Vendar je nasilje pogosto prisotno tudi v na zunaj zelo urejenih družinah, še dodaja Slapnik.

Vse žrtve nasilja znova pozivamo, naj vsako obliko nasilja takoj prijavijo policiji, le na ta način bomo lahko storili vse, da žrtev zaščitimo in proti storilcu pravočasno ukrepamo. Prav tako pozivamo sorodnike žrtev, sosede, znance, skratka vse, ki posumijo, da se za štirimi zidovi dogaja nasilje, da nas o tem obvestijo, dodajajo na policiji.