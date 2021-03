Sin prespal pri starših, zjutraj ju je napadel z nožem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljski družinski na območju Žalca je 36-letnik do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta ter pobegnil s kraja dogodka. Motiv za tragično dejanje še ni znan.

Po do sedaj zbranih obvestilih je sin, ki sicer ni živel skupaj s starši, noč pred umorom prespal pri njima ter v jutranjih urah, za zdaj še iz neznanega razloga, do smrti zabodel mamo ter z nožem poškodoval tudi očeta. Mati je na kraju dogodka poškodbam podlegla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Po trenutnih podatkih je njegovo zdravstveno stanje stabilno.

36-letnik je po tragičnem dejanju pobegnil s kraja dejanja. Kmalu po dogodku so ga celjski policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Osumljeni se prijetju ni upiral, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Storilca, ki ima težave z odvisnostjo od prepovedanih drog, doslej niso obravnavali zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini oziroma drugih kaznivih dejanj povezanih z nasilnim vedenjem. V preteklih letih so ga trikrat kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter obravnavali zaradi posameznih prekrškov s področja javnega reda in miru ter cestnega prometa.

"36-letnika bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora, privedli k preiskovalnemu sodniku. Za storjeno dejanje mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni," še dodaja PU Celje.