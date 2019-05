Prikolica v bližini šole trčila v dva otroka, eden od učencev huje poškodovan

52-letni moški je v četrtek okoli 1.15 po lokalni cesti v naselju Velika Nedelja iz smeri Drakšla proti Mihovcem pri Veliki Nedelji vozil osebni avtomobil z lahkim priklopnikom. Ko je pripeljal v bližino Osnovne šole Velika Nedelja, kjer vozišče poteka po klancu navzdol, se mu je, zaradi neustrezne povezave med vlečnim in priklopnim vozilom, odpelo priklopno vozilo.

Prikolica trčila v dva otroka, eden je huje poškodovan

To je nenadzorovano zapeljalo na desno, na hodnik za pešce, po katerem so takrat prihajali učenci tretjega razreda osnovne šole. Priklopno vozilo je na hodniku za pešce trčilo v dva otroka. Oba otroka so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico. Eden od njiju je utrpel hude, drugi pa lažje poškodbe. Policisti bodo voznika kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so še sporočili z mariborske policijske uprave.

V prometni nesreči huje poškodovan 17-letni motorist



S Policijske uprave Maribor poročajo tudi o hudi poškodbi motorista. V četrtek okoli 17.25 se je 40-letni voznik osebnega avtomobila s pripetim priklopnim vozilom z dvorišča stanovanjske hiše v Podovi vključeval na regionalno cesto. Med zavijanjem na levo proti Račam je voznik izsilil prednost 17-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je prihajal z njegove leve strani.



Motorist je trčenje poskušal preprečiti tako, da se je umikal v svojo levo, vendar je izgubil oblast nad vozilom, padel na levi bok in nato trčil v podvozje priklopnega vozila. Motorista so z reševalnim vozilom prepeljali v mariborsko poškodbo, v dogodku pa je utrpel hude poškodbe. Voznika osebnega avtomobila bodo policisti kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Izdali so mu tudi plačilni nalog, ker je vozilu, ki ga je vozil, potekla registracija. Policisti bodo vložili tudi obdolžilni predlog zoper motorista, ker je vozil neregistrirano motorno kolo, so sporočili z mariborske policijske uprave.