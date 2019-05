V Kranju lastnik zalotil vlomilca, ki je sedaj v priporu

Kranjski policisti so v sredo prijeli moškega, ki naj bi vlomil v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Pri dejanju ga je zalotil lastnik, ko je storilec pobegnil, pa je stekel za njim. Dogajanje so opazili tudi policisti, ki so bili na območju naključno, in moškega čez slabo uro prijeli. Osumljenec je sedaj v priporu.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so v sredo odvzeli prostost moškemu, ki je utemeljeno osumljen vloma v stanovanjsko hišo na območju Kranja. Storilec je v stanovanjsko hišo nasilno vstopil tako, da je poškodoval okno, ki je bilo odprto na zračenje.

Med pregledovanjem prostorov ga je v hiši zalotil lastnik. Storilec je po tem pobegnil, oškodovanec pa je stekel za njim. Beg so opazili tudi policisti in moškega slabo uro po dogodku prijeli. V četrtek pa so ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja s kazensko ovadbo privedli tudi k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki je zanj odredil pripor.

V Škofji Loki razgrajal vinjen moški z nožem

Škofjeloški policisti pa so v četrtek pozno popoldan obravnavali prijavo groženj na javnem kraju, pri čemer so prejeli informacijo, da bi bil moški lahko oborožen s pištolo in nožem. Kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, v intervenciji policistov ni prenehal s kršitvijo javnega reda, zato so ga policisti pridržali do streznitve. Moški sicer pištole ni imel, nož pa je, kot kažejo okoliščine, pred prihodom policistov že odvrgel. Policisti ga obravnavajo v prekrškovem postopku zaradi kršitev javnega reda.