Prijeli Bolgarko, ki je kradla na ljubljanskih avtobusih

Ljubljanski policisti so v petek odvzeli prostost 24-letni državljanki Bolgarije, ki je osumljena tatvin denarnic na mestnih avtobusih. Žeparka je z odtujenimi bančnimi karticami opravila tudi več uspešnih dvigov gotovine na bankomatih.

Policisti Policijske postaje Ljubljana center so sporočili, da je 24-letna Bolgarka v Slovenijo prišla izključno z namenom izvrševanja kaznivih dejanj, njene žrtve pa so bile predvsem starejše osebe. Pri njih je izkoristila nepazljivost in gnečo na avtobusih. Bolgarka v Sloveniji ni imela prijavljenega stalnega ali začasnega bivališča.

Žeparka naj bi kazniva dejanja izvajala od decembra lani do marca letos. Policistom, ki obvestila še zbirajo, ji je do zdaj uspelo očitati tatvino dveh denarnic in zlorabo odtujenih bančnih kartic treh oškodovancev. Skupno ji je uspela odtujiti 1.400 evrov.

Policisti ob tem opozarjajo, da so imeli oškodovanci v denarnici zapisane tudi PIN-kode, s pomočjo katerih je osumljenka lahko opravila dvige denarja.