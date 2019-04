Preprodaje drog v okviru hudodelske združbe osumljenih 11 ljudi

Kriminalisti Policijske uprave Maribor preiskujejo kazniva dejanja, ki so bila storjena v okviru mednarodne hudodelske združbe, katere člani so se ukvarjali s prevozi drog po vsej Evropi. Osumljenih je 11 ljudi, od tega sta dva že nekaj časa v zaporu, tri so izpustili iz pridržanja, preostalih šest pa bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili z mariborske policijske uprave.

V predkazenskem postopku, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, so kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in kriminalisti drugih policijskih uprav v sredo izvedli zaključno akcijo, pri kateri je sodelovalo 180 kriminalistov in policistov.

Policisti v preiskavi preprodaje droge obravnavajo enajst osumljencev

Slovenski policisti obravnavajo devet osumljencev, starih med 26 in in 62 let, ter dve osumljenki, stari 28 in 47 let. Vsi, razen enega, ki ima dvojno državljanstvo, so slovenski državljani, doslej pa so policisti ugotovili, da so med njimi stari znanci policije, tako imenovani "specialni povratniki".

Kot je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Maribor Andrej Kolbl, so nekatere od osumljenih že obravnavali za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, prav tako so bili pravnomočno obsojeni na zaporne kazni.

Policisti so skupno opravili 11 sklopov hišnih preiskav in preiskav več vozil na območjih PU Maribor, Celje in Ljubljana. Pri tem so zasegli nekaj manj kot 300 gramov kokaina in nekaj več kot 160 tisoč evrov gotovine, za katero policisti ocenjujejo, da izvira iz preprodaje drog. Že med preiskavo, ki je trajala eno leto, so kriminalisti v Sloveniji zasegli skupno 3,5 kilograma kokaina in tri pištole z naboji. V Sloveniji zasežen kokain je po Kolblovih besedah zaradi izjemne čistosti vreden okoli 140 tisoč evrov.

Šest osumljencev še danes k preiskovalnemu sodniku

V okviru sredine akcije so policisti prostost odvzeli devetim osebam, od tega dvema na območju PU Ljubljana, preostalim pa na območju PU Maribor. Od tega so tri v četrtek izpustili iz pridržanja, šest pa jih bodo danes s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku mariborskega sodišča.

Preostalima še dvema od skupno 11 osumljenih je bila že tekom preiskave odvzeta prostost in sta v zaporu. Eden je zaprt v tujini zaradi teh kaznivih dejanj, drugi pa je na prestajanju zaporne kazni zaradi drugih kaznivih dejanj, je povedal Kolbl. Policisti so 11 osumljenih kazensko ovadili za 19 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in tudi kaznivih dejanj s področja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom.

Kot je še povedal Kolbl, so preiskavo začeli mariborski kriminalisti in se je nato razširila na druge evropske države, kjer še poteka. Hudodelska družba se je po njegovih besedah ukvarjala s transportiranjem prepovedanih drog na celotno območje Zahodne Evrope, prav tako je organizirala preprodajo drog na območju celotne Slovenije.

V sklopu preiskovanja kaznivih dejanj v tujini je bilo skupno zaseženih 230 kilogramov kokaina, dva kilograma heroina in 42 kilogramov konopljine smole oziroma hašiša. Prav tako so hudodelski družbo zasegli štiri vozila s posebej prilagojenim prostorom za tihotapljenje drog. Kriminalisti predvidevajo, da kokain po vsej verjetnosti izvira iz Južne Amerike in prihaja v Evropo z ladjami, jadrnicami in letali.