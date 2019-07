Prebežnike nameraval iz Slovenije prepeljati v Italijo #foto

Novomeški policisti so v okolici naselja Stara Lipa v občini Črnomelj v torek popoldne izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V gozdu so našli tudi avtomobil avstrijskih registrskih tablic, kasneje pa so prijeli še voznika, ki je poskušal pobegniti.

Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, je 27-letni državljan Gruzije tujce z osebnim avtomobilom čakal na območju Slovenije in jih nameraval prepeljati v Italijo. Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali, predvidoma danes pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Osem državljanov Pakistana bodo predali hrvaškim varnostnim organom, medtem ko je bil mladoletni Pakistanec, ki je potoval brez spremstva, nameščen v center za tujce.

Ob tem so dodali, da so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto v sredo in četrtek med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ponikev, Semiča, Javorovice, Orešja na Bizeljskem in Brežic izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije, tri državljane Egipta, dva državljana Sirije, državljana Iraka in državljana Ukrajine, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Mejo prestopila z vozilom, v katerem sta se skrivala prebežnika

Policisti na območju Policijske uprave Koper so medtem od četrtka zjutraj do danes zjutraj obravnavali osem ljudi, ki so nedovoljeno prestopili slovensko-hrvaško mejo. Ilirskobistriški policisti so obravnavali pet ljudi, policisti mejne postaje Jelšane dva, koprski policisti pa enega človeka. V Jelšanah so policisti obravnavali državljanko Slovenije, ki je poskušala mejo prestopiti z vozilom, v katerem sta bila v prtljažniku skrita dva državljana Afganistana. Preiskava dogodka še poteka.

Štiri prebežnike so policisti včeraj vrnili na Hrvaško, dvema so vstop zavrnili pri mejni kontroli, preostala dva pa bosta na Hrvaško vrnjena danes. Šlo je za sedem državljanov Pakistana in enega državljana Egipta, ki v Sloveniji niso zaprosili za mednarodno zaščito.

Ljubljanski policisti so medtem sporočili, da so v zadnjih 24 urah v naselju Osredek na območju Policijske postaje Cerknice prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Oba sta zaprosila za mednarodno zaščito, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.