S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom se bo danes začela zadnja seja državnega zbora pred parlamentarnimi počitnicami. Še prej se bosta poslanskim kolegom pridružila Dušan Verbič in Tadeja Šuštar, ki bosta v poslanskih klopeh nadomestila novoizvoljena evropska poslanca Milana Brgleza in Ljudmilo Novak.

Dušan Verbič (SMC) in Tadeja Šuštar (NSi) bosta poslanski mesti zasedla glede na izide lanskih parlamentarnih volitev. Ker je bil Milan Brglez, sicer dosedanji poslanec SD, na njih izvoljen na listi SMC, mandat nadomestnega poslanca pripada tej stranki. V državni zbor se vrača Verbič, ki je bil poslanec SMC že v prejšnjem mandatu. Ljudmilo Novak bo kot poslanka NSi nasledila biologinja in domžalska občinska svetnica Šuštarjeva.

Poslance zanima, kako bo vlada preprečila postavitev ograje na meji z Italijo

Prvi dan redne julijske seje bodo sicer na sporedu poslanska vprašanja predsedniku vlade in ministrom. Po oblikovanju mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji bosta Šarcu vprašanje, povezano s to tematiko, zastavila Branko Grims (SDS) in Jernej Vrtovec (NSi). Oba zanima, kako bo vlada preprečila zaostrovanje nadzora s strani Italije oziroma postavitev ograje na meji ter kako bo zagotovila neprepustnost južne meje za nezakonite prehode.

Poslanko SAB Mašo Kociper medtem zanima, ali Šarec še vedno podpira predlagani zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol in ga bo državni zbor obravnaval v sredo. Vprašanje Mateja T. Vatovca (Levica) se nanaša na načrtovane posege v sistem socialnih transferjev in uresničevanje koalicijskih zavez, povezanih z zniževanjem stopnje tveganja revščine v Sloveniji.

Poslanec SNS Jani Ivanuša pa namerava predsednika vlade povprašati, kdaj se bo začela gradnja glavne ceste med Hajdino in Ormožem. Še pred začetkom današnje seje bodo v preddverju velike dvorane državnega zbora obeležili stoto obletnico združitve prekmurskih Slovencev.