Prebežnik iz Iraka z olfa nožem nad taksista, nato pa napadel še policista

Policisti so pojasnili ozadje včerajšnjega incidenta na Vogrskem, ko je državljan Iraka napadel taksista in policista. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Državljan Iraka, ki je v nedeljo popoldne na hitri cesti pri Vogrskem z olfa nožem napadel taksista in policista, eden od policistov pa ga je nato ustrelil, je v Nemčiji zaprosil za azil, vendar mu nemške oblasti prošnje niso odobrile. V Slovenijo je vstopil na mejnem prehodu Vrtojba, kjer je od prodajalke zahteval, da mu pokliče taksi. Potem ko je novogoriški taksist ugotovil, da moški nima denarja, da bi plačal pot do Ljubljane, je poskusil z avtoceste zapeljati na državno cesto. Iračan ga je medtem napadel z nožem, ko so na kraj dogodka prišli policisti, pa je poskušal vozilo ukrasti.

Vodja sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Nova Gorica Evgen Govekar je pojasnil, da so policisti po prihodu na kraj dogodka našli taksista, ki je bil poškodovan po vratu. Moški jim je nakazal, da se osumljenec kaznivega dejanja nahaja v taksiju. Kot je poudaril Govekar, je osumljenec medtem, ko sta se mu policista približala, poskusil odtujiti taksi vozilo.

"Pod volanskim sistemom je stikal žice, da bi vozilo spravil v pogon in se odpeljal naprej v Ljubljano. Policista sta ga začela pozivati, da izstopi iz vozila in odvrže vse nevarne predmete in se uleže na tla. Osumljenec tega kljub večkratnim pozivom ni storil. Policista sta pričela uporabljati angleščino in moški se je začel odzivati. Večkrat sta v angleščini poudarila, naj se preda in odvrže nevaren predmet," je pojasnil Govekar.

Ko je osumljenec izstopil iz vozila, je po njegovih besedah stopil proti enemu od policistov: "Osumljenec je na kraju dogodka v angleškem jeziku izrekal grožnje policistom, omenjal je tudi Alaha, ampak v različnih kontekstih besed. To je trajalo nek določen čas, nato pa je kar naenkrat skušal izvesti napad proti enemu policistov."

Policista sta postopek ocenila kot nevaren, nevarne postopke pa policisti po standardnem postopku varujejo tudi s strelnim orožjem, je poudaril Govekar. "Ko je osumljenec začel z izvajanjem napada na policista, je drugi policist najprej izstrelil opozorilni strel v varno smer. Ker osumljenec ni prenehal z napadom, je policist ustrelil proti osumljencu. Ustrelil je tako, da bi ga onemogočil z najmanjšimi možnimi posledicami. Zadel ga je v spodnji del desne noge. Zadetek je učinkoval tako, da je osumljenec prenehal z dejanjem, obstal na mestu oziroma pokleknil, vklenjen je bil z uporabo prisilnih sredstev, nato pa prepeljan v šempetrsko bolnišnico."

Policist, ki ga je osumljeni napadel, se je lažje poškodoval, po zdravniškem pregledu pa je bil odpuščen v domači oskrbi. Policisti so v preiskavi ugotovili, da se je osumljeni dlje časa zadrževal na območju slovensko-italijanske meje, natančneje na mejnem prehodu Vrtojba. Tam je po navedbah policistov v trgovini od zaposlene zahteval, da mu pokliče taksi vozilo. Klicu se je odzval taksist iz Nove Gorice, ki je pobral osumljenca. Skupaj sta se odpeljala v smeri Ljubljane, kot je zahteval osumljeni.

"Zakaj je hotel nadaljevati pot proti Ljubljani in kje je bil njegov končni cilj, nam ni uspelo ugotoviti. Osumljenec je trenutno v policijskem pridržanju, za seboj ima operativni poseg," je pojasnil Govekar.

"Taksist je nato kmalu ugotovil, da osumljenec nima sredstev oziroma denarja. Osumljenca je zato poskušal zapeljati z avtoceste na državno cesto. V tem času je prišlo do napada z olfa nožem. Poškodba voznika je opredeljena kot lahka telesna poškodba, če se ne bi uspešno branil, pa bi bila lahko tudi hujša," je pojasnil Govekar.

Na novinarsko vprašanje, ali bi napadeni taksist lahko sodeloval pri nezakonitem tihotapljenju ljudi, katerega del bi bil omenjeni iraški državljan, je Govekar pojasnil, da se med preiskavo ta potencialna različica dogodka ni potrdila. "Dosti bolj verjetno, sploh v povezavi z zgodbo trgovke z Vrtojbo, je to, kar navaja taksist. To je, da je do spora prišlo zaradi (ne)plačila vožnje do Ljubljane."

Osumljeni po navedbah policije pri sebi ni imel osebnih dokumentov, telefona in denarja, pač pa zgolj torbico z manjšo količino sadja. Dosedanja preverjanja policistov so pokazala, da gre za 26-letnega državljana Iraka, ki v Sloveniji do včerajšnjega dne ni bil zabeležen. "Bival je v nekaterih evropskih državah, v Nemčiji je vložil prošnjo za pridobitev azila. Po prvih podatkih naj mu tega ne bi odobrili, je pa imel možnost gibanja po Nemčiji. Leta 2017 je bila njegova identiteta ugotovljena tudi v Franciji," je dejal Govekar.

Policisti po do zdaj zbranih ugotovitvah domnevajo, da je moški v Slovenijo vstopil iz sosednje Italije. "Zakaj je hotel nadaljevati pot proti Ljubljani in kje je bil njegov končni cilj, nam ni uspelo ugotoviti. Osumljenec je trenutno v policijskem pridržanju, za seboj ima operativni poseg," je pojasnil Govekar. Dodal je, da bodo policisti že kmalu izvedli zaslišanje osumljenca: "Ni izključeno, da bi bila lahko privedba s kazensko ovadbo izvedena že danes popoldne oziroma jutri dopoldne."

Osumljenega za zdaj sumijo več kaznivih dejanj, med drugim poskusa uboja, povzročitve lahke telesne poškodbe, poskusa odvzema motornega vozila in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi pri uradnem poslovanju. Govekar je poudaril, da sta policista na kraju dogodka postopek, pri katerem sta uporabila strelno orožje, izvedla zakonito.

"Policist, ki je uporabil strelno orožje nad osumljencem, je odvrnil protipravni napad na policista, ki je bil z njim. V naslednjih dneh bo glede na določila zakona o nalogah in pooblastilih policije s strani generalne direktorice policije sledila ustanovitev komisije, ki bo še enkrat pregledala celoten postopek. Pri tem se ne poraja dvom v odločitev policista, ampak zakon že sam po sebi predvideva ustanovitev te komisije," je še dodal Govekar.