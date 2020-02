Pozor, veter: padlo drevo ubilo voznika

Na cesti Dravograd-Maribor pri Podvelki je drevo padlo na vozilo voznika, ki je vozil iz smeri Dravograda proti Mariboru. Voznik je na kraju nesreče umrl. Identiteta voznika še ni potrjena, so sporočili celjski policisti. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic bo cesta na tem odseku dlje časa zaprta za ves promet.

Zaradi močnega vetra več ljudi brez elektrike

Foto: Pixabay Močan veter je ponoči po državi že povzročil nekaj nevšečnosti. Iz vzhodne Slovenije poročajo o številnih podrtih drevesih, številni odjemalci pa so ostali brez električne energije.

V Apačah je brez električne energije ostalo 863 odjemalcev, v Zrečah 134 odjemalcev, na območju Lendave pa 274 odjemalcev. Težave z elektriko so imeli tudi na območju Letuša.

O močnem vetru, ki povzroča težave, poročajo tudi iz občine Gornji Grad, Križevcev pri Ljutomeru, Luč, Nazarij, Slovenskih Konjic, Šoštanja, Vitanj.

Zaradi močnega vetra na območju občine Podvelka podrta drevesa v naseljih Brezno in Kozji Vrh ovirajo promet. Drevesa odstranjujejo delavci cestnega podjetja.

Ob 23.11 je na Jurčičevi cesti v Višnji Gori v občini Ivančna Gorica zagorel električni drog, ki se je nato prelomil in padel na bližnje ciprese. Gasilci iz PGD Višnja Gora in PGD Stična so požar pogasili. Delavci podjetja Elektro odpravljajo posledice. Trenutno je na tem območju 1.709 gospodinjstev brez električne energije.

Ob 21. uri je območje občine Šmartno ob Paki zajel močan veter, ki je podrl drevo na cestišče in nagnil drog električne napeljave. Gasilci PGD Šmartno ob Paki so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča, delavci pristojnega elektropodjetja pa so odpravili napako na električnem omrežju. Ob 21.37 sta se v Kavčah v občini Velenje na cesto podrli drevesi. Gasilci PGD Velenje in Šentilj so podrti drevesi razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 22.13 se je zaradi močnega vetra na cesto Stranice-Vitanje v Zaborku v občini Zreče podrlo drevo. Gasilci PGD Stranice so podrto drevo razžagali in odstranili.