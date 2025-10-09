Jesenske počitnice, ki bodo navdušile vso družino

Ko se dnevi umirijo in narava znova razprostre svojo najlepšo paleto barv, se med gorami prebudi kraj, kjer jesen ni le prehodni čas, temveč doživetje samo zase. Zrak je svež, koraki po listju mehki, vsak pogled pa v zavetju gora postane razglednica. A letošnja jesen v Kranjski Gori ne bo očarala le s toplimi barvami in spokojnostjo narave, temveč tudi z dogodki, ki jih preprosto ne gre zamuditi. V času jesenskih počitnic bodo obiskovalce navdušile ustvarjalne delavnice za mlade, čarobna noč čarovnic ter glasbeni večer, ki bo v alpsko dolino prinesel energijo in toplino poznih jesenskih dni.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Iščete idejo za popoln jesenski oddih? V nadaljevanju odkrijte, katera doživetja bodo poskrbela, da bo vaš oddih v Zgornjesavski dolini res nekaj posebnega.

Čarobna noč čarovnic za vse generacije

Ko se večer spusti na dolino in meglice počasi ovijejo okoli gora, se Kranjska Gora prelevi v pravo čarovniško deželo. Letos bo Noč čarovnic še posebej razigrana, saj so pripravili program, ki bo navdušil otroke, starše in vse, ki v sebi še vedno nosijo iskrico domišljije.

Obiskovalci bodo lahko ustvarjali in se zabavali ob izrezovanju strašnih buč, pripravi skrivnostnih napojev in preizkušanju poguma v sobi strahov, kjer na vsakem koraku preži presenečenje.

Obiskovalci pa se bodo na Noč čarovnic lahko pozabavali tudi ob bogatem glasbenem programu. Za najmlajše bo poskrbel priljubljeni Nipke, ki bo s svojimi pesmimi pričaral veselo in sproščeno vzdušje.

Ko pade mrak, pa bo čarovniško dogajanje doseglo vrhunec v dvorani Vitranc, kjer bosta s svojo energijo in prepoznavnim zvokom oder zavzela Hamo & Tribute 2 Love ter Mrfy – kombinacija nežnosti, humorja in indie-rock energije, ki bo poskrbela za popoln zaključek čarobnega dne.

Slikaj! Snemaj! Postani ustvarjalec!

V zadnjem tednu oktobra se bo Kranjska Gora spremenila v pravo ustvarjalno stičišče mladih talentov. Med 25. in 28. oktobrom bo potekal projekt Slikaj! Snemaj! Postani ustvarjalec!, ki mladim odpira vrata v svet digitalnega pripovedovanja.

Vid Pintarič Foto: Turizem Kranjska Gora

Gre za niz brezplačnih delavnic, namenjenih radovednim mladim ustvarjalcem, ki želijo izvedeti, kako svoje ideje spremeniti v zgodbe: skozi fotografijo, video in pametno uporabo spletnih orodij.

Delavnice so zasnovane sproščeno, brez ocen ali tekmovanja, s poudarkom na raziskovanju, sodelovanju in odgovornem ustvarjanju. Udeleženci se bodo naučili, kako s telefonom ali kamero ujeti trenutek, kako vsebino deliti premišljeno in kako s svojo zgodbo navdihniti druge. Na dogodku bosta sodelovala tudi gosta Arne Hodalič in Vid Pintarič.

Arne Hodalič Foto: Turizem Kranjska Gora

V Kranjski Gori bo torej v teh dneh zavrelo od mladostne energije in idej. Še en dokaz več, da je jesen lahko čas ustvarjalnosti, novih znanj in navdiha.

Ko jesen razvaja z razgledi

Ko se glasba umiri in se dolina znova ovije v tišino, Kranjska Gora pokaže svojo drugo, umirjeno plat. Zato je tudi po noči čarovnic še vedno pravi čas za obisk Gorenjske. Jesen je tu čas za dolge sprehode po barvitih gozdovih, za razglede, ki se odpirajo proti Špiku in Jalovcu, ter za trenutke, ko se svet upočasni in diha v ritmu narave.

Obiskovalci lahko raziskujejo skrite kotičke doline, kot so Zelence, jezero Jasna, slap Peričnik ali manj znano jezero Kreda, ki v jesenskih barvah postane pravi pravljični prizor. Pohodniške poti na Slemenovo špico ali Tromejo ponujajo poglede, zaradi katerih se vedno znova vračajo ljubitelji narave, tako zaradi zlato obarvanih macesnov kot miru, ki ga drugje težko najdejo.

Foto: Shutterstock

Okusi, ki dišijo po jeseni

Po raziskovanju pa se prileže postanek v eni izmed domačih gostiln, kjer diši po bučni juhi, divjačini, kostanju in sladicah s cimetom in jabolki. Jesenska kulinarika v Kranjski Gori je preplet topline, tradicije in lokalnih sestavin. Je tisto, kar na koncu vsakega dne poskrbi, da se gostje počutijo kot doma.

Tako jeseni v Kranjski Gori ne odkrivate le novih razgledov, temveč tudi občutek, da ste za trenutek stopili iz vsakdana, v kraj, kjer se narava, domišljija in toplina ljudi združijo v eno samo zgodbo.

Foto: Turizem Kranjska Gora