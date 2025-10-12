Oven

Bolj resno začnite razmišljati o zdravem načinu življenja, še posebej če imate težave s težo, slabo kondicijo ali pa kadite. Srečajte se z osebami, ki vas bodo motivirale, izogibajte pa se tistim, ki vam črpajo energijo in na vas prenašajo svojo pasivnost. Vezane čaka soočenje s partnerjem, za samske pa bo dan nekoliko bolj ugoden.

Bik

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.

Dvojčka

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju svojih sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Rak

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Lev

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Devica

Vidite, kaj je narobe, in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Tehtnica

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča.

Škorpijon

Stabilnost se bo zasidrala v odnosu. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, boste tudi danes presrečni, da imate partnerja, na katerega se lahko zanesete. Samski danes ne boste hrepeneli po bližini. Predstavniki moškega spola boste še vedno malce zaskrbljeni zaradi vedenja vaše partnerke. Morda je le ne poznate tako dobro, kot mislite.

Strelec

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu na poslovnem področju, ker vas bo samo dobro sodelovanje, polno spoštovanja, lahko pripeljalo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Kozorog

Današnji dan bo v vas sprožil različne občutke. Ta čas bo zahteval še več potrpežljivosti in preudarnosti, zato pazite, kaj boste počeli in komu boste danes verjeli. Zaradi nekega spora ali nesoglasja boste nemirni. Pomembno je, da stvari najprej razčistite sami pri sebi. Tisti, ki ste vezani, boste nezadovoljstvo prelagali na partnerja.

Vodnar

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Ne pozabite na najbližje in uživajte v druženju z njimi.

Ribi

Tisti, ki niste v ustaljenem odnosu, boste danes polni energije. Sprva boste žareli pri svojemu delu, nato pa boste navdušeno spoznali, da vas opazuje mnogo ljudi. V večernih urah boste lahko spoznali nekoga, ki vas bo neizmerno privlačil. Tisti, ki ste v ustaljenem razmerju, boste zvečer pokazali, kako zagreti ste.