Požar v Celju: poškodovanih 15 ljudi, trije otroci in odrasla oseba v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnjem požaru, ko je zagorelo v stanovanjskem bloku v Celju, se je poškodovalo 15 ljudi. Nekaj ljudi so prepeljali v bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju. Nastalo je tudi za 40 tisoč evrov škode.

Včeraj je nekaj pred 14. uro občane Hudinje v Celju vznemiril požar. Zagorelo je v stanovanjskem bloku na Opekarniški cesti. Stanovanje v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, kjer je zagorelo, je v celoti uničeno, ogenj je poškodoval še zgornje stanovanje in stopnišče. V požaru je nastalo za dobrih 40 tisoč evrov škode.

Tri otroke in eno odraslo osebo odpeljali v bolnišnico

Zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida se je poškodovalo 15 ljudi. Tri otroke in eno odraslo osebo, ta je bila v času požara v stanovanju, kjer je zagorelo, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.

Zagorelo je zaradi sveč v stanovanju

Zagorelo je zaradi svečk, ki so jih imeli lastniki prižgane v stanovanju. Preiskava bo ugotovila, ali je šlo za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.