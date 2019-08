Zagorelo v stanovanjskem bloku v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Opekarniški cesti v Celju je nekaj pred 14. uro zagorelo stanovanje v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, so potrdili na celjski policijski upravi. Po prvih podatkih so gasilci požar pogasili, bližnje stanovalce so evakuirali. Poškodovan naj ne bi bil nihče.