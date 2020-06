Policistoma zbežal na zasebno zemljišče in ju napadel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomurska policista sta pretekli petek pridržala voznika avtomobila, ki ju je fizično napadel in jima verbalno grozil.

Policista Postaje prometne policije Murska Sobota sta pretekli petek okrog 22. ure med kontrolo cestnega prometa v naselju Melinci zaustavljala osebni avtomobil, ki pa se na znake policistov ni zaustavil. Voznik je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo in zapeljal na dvorišče stanovanjske hiše. Tam je v postopku s policistoma oba fizično napadel in jima hkrati verbalno grozil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Policista sta zoper njega uporabila prisilna sredstva, odrejeno mu je bilo pridržanje. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili s PU Murska Sobota.