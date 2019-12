Pohlepnost nima meja: skoraj izigrala policiste in oškodovala zavarovalnico

Na Obali so policisti obravnavali nov poskus zavarovalniške goljufije. Voznik mopeda in voznica avtomobila, ki sta bila udeležena v prometni nesreči, sta namreč omenjeno nesrečo poskusila prikazati in prijaviti kot nesrečo, v kateri sta bila udeležena pešec in pobegli voznik avtomobila. Njuno namero so k sreči še pravočasno spregledali kriminalisti.

Policisti so 23. maja v Kopru obravnavali prometno nesrečo, pri kateri je eden od udeležencev obvestil policijo, da je bil kot pešec udeležen v nesreči, osebni avtomobil pa naj bi odpeljal s kraja dogodka. Policisti so po prijavi opravili podroben ogled kraja nesreče ter zbrali informacije od mladoletnega udeleženca iz Kopra in domnevnih prič.

Udeleženca sta poskušala oškodovati zavarovalnico

Možje v modrem so ugotovili, da je udeleženec huje telesno poškodovan. Zaradi sumljivih ugotovitev pri ogledu sledov in neskladnih izjav so policisti nadaljevali ogled okolice, kjer so v bližnjem smetnjaku našli odpadle dele plastike, ki pripadajo mopedu.

Policisti so ugotovili, da sta se udeleženca dogovarjala o hlinjenju prometne nesreče. Foto: Siol.net

Nato so zbirali obvestila stanovalcev bližnjih blokov in pridobili več izjav ljudi. Izkazalo se je, da naj bi bila v nesreči udeležena mopedist in voznica osebnega vozila, ki naj bi se med sabo dogovarjala o hlinjenju prometne nesreče in oškodovanju zavarovalnice.

Voznik mopeda podal predlog za pregon voznice

Policisti so nato prišli do informacije o udeleženi voznici iz okolice Kopra, nato pa so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na njenem domu. Avtomobil so ji zasegli, sodišče pa je odredilo izvedenstvo, na podlagi katerega so ugotovili, da je bilo vozilo popravljeno.

Domnevni voznici so policisti zaradi dokazovanja v postopku zasegli mobilni telefon, z drugim udeležencem pa so opravili razgovor, kjer je na zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe podal predlog za pregon voznice.

Zoper udeleženca bodo vložili kazenske ovadbe

Po zaključku preiskave so policisti ugotovili, da sta se udeleženca nesreče, torej voznik mopeda in voznica osebnega avtomobila, dogovorila, da to prijavita kot udeležbo pešca in pobeglega voznika osebnega avtomobila.

Policisti so zaradi krive ovadbe zoper mopedista podali kazensko ovadbo, zaradi povzročitve prometne nesreče pa še obdolžilni predlog. Zoper voznico avtomobila so podali kazensko ovadbo zaradi zapustitve ponesrečenca v prometni nesreči brez pomoči, so sporočili s koprske policijske uprave.