V Španiji umorjeni Slovenec je bil stari znanec slovenske policije #video

Znane so nove podrobnosti o umoru 20-letnega Slovenca iz okolice Bleda, čigar truplo so našli na jugu Španije. Šlo naj bi za Davida Šolaja, v Sloveniji bi moral čakati na začetek sojenja zaradi tihotapljenja mamil. Že pred tremi leti naj bi ga aretirali kot člana mednarodne kriminalne združbe. Uradnega motiva za umor španska policija sicer še ne razkriva, a po tem, kako so ga morilci ustrelili z avtomatsko puško, poznavalci menijo, da je umrl v obračunu kriminalnih tolp. Njihovi spopadi so v tem delu Španije vse pogostejši, letošnje leto pa velja za celo najbolj krvavo v zadnjem desetletju.