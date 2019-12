Oboroženi storilec oropal pošto, policija že prijela osumljenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborske policiste so ob 16.50 obvestili, da je neznani oboroženi storilec oropal poslovalnico pošte v Trnovski vasi. Policisti so v povezavi s tem prijeli in pridržali eno osebo. Poškodovan ni bil nihče.