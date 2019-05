Pijani reševalec na dolenjski avtocesti prevažal pacienta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novomeški policisti so na avtocesti med Ljubljano proti Novemu mestu ustavili voznika reševalnega vozila, ki je vijugal po vozišču. Test alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik, ki je sicer prevažal pacienta, pod vplivom alkohola.

Policisti s policijske postaje Novo mesto so v sredo prejeli obvestilo o nevarni vožnji voznika reševalnega vozila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu vijugal po vozišču, vozil 60 kilometrov na uro in ogrožal druge udeležence v prometu, so sporočili s policije.

Policisti so voznika izsledili in ga na varnem mestu ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 53-letnemu vozniku odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola.

O dogodku so obvestili njegovega delodajalca. Ta je poskrbel za nadaljnji prevoz pacienta, ki je bil v vozilu, in odvoz vozila. Po naših informacijah gre za voznika podjetja Pacient. Odziv podjetja še čakamo.

Kršitelju so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Voznik ni bil pridržan, saj si je zagotovil prevoz. O kršitvah pa bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.