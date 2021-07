Neznanca v centru Ljubljane oropala moškega

Danes ponoči nekaj po 3. uri sta v centru Ljubljane neznanca pristopila do moškega, eden od njiju ga je udaril in mu vzel torbo, nato pa sta oba zbežala. Z ropom sta povzročila za okoli 1200 evrov škode.

Prvi osumljenec je star med 20 in 25 let, visok med 180 in 185 centimetrov, svetlih kratkih las, s svetlejšo brado, oblečen je bil v črn pulover znamke Nike in črne kratke hlače.

Drugi moški je prav tako star med 20 in 25 let ter visok med 180 in 185 centimetrov, vendar močnejše postave, s krajšo temnejšo brado, oblečen je bil v belo majico in črne kratke hlače, nosil je belo kapo s ščitnikom, so danes sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.

Pri Grosupljem vlomili v dve hiši

Policija sicer poroča še o več vlomih. Tako so neznanci na območju Grosupljega vlomili v dve hiši in iz njiju ukradli gotovino. Skupna škoda znaša okoli 4500 evrov.

V centru Ljubljane so neznanci iz stanovanja odtujili nakit in s tem povzročili za 2500 evrov škode. Prav tako v središču prestolnice so vlomili v poslovni prostor in odtujili prenosni računalnik. Škoda znaša okoli 1000 evrov.