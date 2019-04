Na Hrvaškem štirje mrtvi v nesreči avtomobila

Policija je pojasnila, da je voznik peljal proti Zagrebu in da je v nekem trenutku nedaleč od počivališča Bošnjaci izgubil nadzor nad avtomobilom. Vozilo je zdrsnilo s cestišča in trčilo v zaščitno ograjo ob avtocesti. V silovitem trčenju so umrle štiri osebe, med katerimi je bil tudi 14-letni deček. Odrasle osebe so bile stare med 42 in 47 let.

V nesreči je bil lažje poškodovan 28-letni sovoznik, ki je bil edini pripet z varnostnim pasom, je še sporočila hrvaška policija.