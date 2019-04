Moški se je prevrnil z viličarjem, nato pa podlegel hudim poškodbam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek zvečer se je v naselju Mihalovec v občini Brežice zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Občan se je prevrnil z viličarjem in nato na kraju dogodka podlegel hudim poškodbam, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci prostovoljnega društva Mihalovec so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator in počistili dvorišče. Krški poklicni gasilci pa so viličar s pomočjo avtodvigala postavili nazaj na kolesa ter nudili pomoč pogrebni službi.

O tragičnem dogodku so že bile obveščene pristojne službe, so še sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.