Maribor: moški, ki je ugrabil mlajšo žensko, ostaja v priporu

Moški, ki je v sredo ponoči v okolici Maribora ugrabil mlajšo žensko in ji ukradel avtomobil, ostaja v priporu. Tako je po današnjem zaslišanju odločila dežurna preiskovalna sodnica na mariborskem okrožnem sodišču.

Mariborski policisti so bili o ugrabitve mlajše ženske obveščeni v noči na četrtek. Policisti so ugotovili, da je osumljenec v okolici Maribora z uporabo sile in grožnjami prisilil žrtev, da ga je s svojim avtomobilom odpeljala na drugo lokacijo.

Tam ji je moški odvzel nekaj predmetov, nato pa jo odpeljal nazaj na kraj ugrabitve. Na tem mestu jo je izpustil iz vozila in se z njim odpeljal. Policisti so ga kmalu prijeli, a se preiskava nadaljuje, saj ga sumijo še nekaterih drugih kaznivih dejanj. Več informacij o izsledkih preiskave bodo mariborski policisti javnosti predstavili prihodnji teden, predvidoma v torek.