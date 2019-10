V Mariboru ugrabil mladenko in ji ukradel avtomobil

Mariborske policiste so v sredo ponoči obvestili o sumu ugrabitve. Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je storilec v okolici Maribora ugrabil mlajšo žensko, ko jo je z uporabo sile in grožnje prisilil, da ga je s svojim osebnim avtomobilom odpeljala na drugo lokacijo. Tam ji je protipravno odvzel nekaj njenih predmetov, nato pa jo je z njenim vozilom odpeljal nazaj na kraj ugrabitve. Na tem mestu jo je izpustil iz vozila in ji protipravno odvzel osebni avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so med intenzivno kriminalistično preiskavo prijeli osumljenca kaznivega dejanja ugrabitve in ropa. Sumijo ga storitve še nekaterih drugih kaznivih dejanj, zato intenzivno kriminalistično preiskavo nadaljujejo.

Čeprav gre za sum nekaj hudih, med seboj povezanih kaznivih dejanj, je policija z odločnim ukrepanjem in hitro preiskavo osumljenca prijela kmalu po dejanju. Ker so bila kazniva dejanja, storitve katerih ga sumijo, storjena na razmeroma majhnem območju, želijo policisti s tem obvestilom pomiriti prebivalce in jim sporočiti, da se lahko še naprej počutijo varne.

Prav zaradi dejstva, da se kriminalistična preiskava še intenzivno nadaljuje, bodo policisti javnosti več informacij o preiskavi predstavili prihodnji teden.