Ljubljanski policisti iščejo moškega. Ga prepoznate?

Zamotila jo je s pogovorom, medtem pa ji ukradla gotovino

Ljubljanski policisti so bili včeraj popoldan obveščeni o drzni tatvini na območju Šiške v Ljubljani. Do starejše oškodovanke je prišla ženska in jo zamotila s pogovorom o prodaji medicinskih izdelkov, medtem pa izkoristila priložnost in ji odtujila gotovino. Neznanka je stara okoli 50 let, srednje višine in postave, oblečena pa je bila v temen plašč. Policisti še zbirajo obvestila.

V hiši zalotila žensko, ki ji je ukradla dokumente in bančno kartico

Okoli 18. ure pa je do drzne tatvine prišlo tudi na območju Cerknice. Oškodovanka je v odprti hiši zalotila žensko, ki se je izgovarjala, da prodaja izdelke, nato pa kraj zapustila. Oškodovanka je nato ugotovila, da so ji bili odtujeni osebni dokumenti in bančna kartica. Neznanka je bila manjša, močnejše postave, okroglega obraza, oblečena pa je bila v modro jopico in temno jakno. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Preberite še: