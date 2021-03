Kriminalisti naj bi potrdili pranje denarja v t. i. vatikanski aferi Becciu

Potem ko so ljubljanski kriminalisti v ponedeljek sporočili, da so v leto dni trajajoči preiskavi potrdili sum pranja več kot pol milijona evrov iz Italije, in vložili kazenske ovadbe, časnika Dnevnik in Večer danes poročata, da gre za nadaljevanje t. i. vatikanske afere Becciu in da je bila ovadena Italijanka Cecilia Marogna.

Na ljubljanski policijski upravi so sicer v ponedeljek pojasnili le, da so kriminalisti v preiskavi, ki so jo začeli marca lani, ugotovili, da je italijanska državljanka v letu 2019 skupaj z doslej še neugotovljenimi sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja, s katerimi si je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi, poroča STA.

Ta denar je bil nato nakazan na račune več slovenskih družb, kjer je osumljenka z denarjem prosto razpolagala, ga trošila in prenakazala na druge račune, da bi zakrila izvor nezakonito pridobljene koristi. Okoli 170.000 evrov se sicer še vedno nahaja na računu ene od slovenskih družb in so jih policisti uspešno zavarovali.

Sporočili so še, da je bila v okviru preiskave opravljena hišna preiskava pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja, ter zasežene listine in elektronske naprave. Februarja letos je bila nato na okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja, navaja STA.

Afera odnesla kardinala Becciuja

Po poročanju časnikov, ki svojih virov sicer ne navajata, gre pri preiskavi za vatikansko finančno afero, ki je lani odnesla kardinala Giovannija Angela Becciuja, med ovadenimi pa naj bi bila razvpita italijanska podjetnica Cecilia Marogna.

Afera je prišla na dan v začetku oktobra lani, ko so jo razkrili v italijanski televizijski oddaji in obenem objavili več obremenilnih dokazov. Kot so poročali, je Marogna iz državne blagajne Svetega sedeža na račun svojega podjetja Logsic s sedežem v Ljubljani prejela pol milijona evrov. Ona in Becciu, ki ji je denar - uradno naveden kot prispevek za humanitarno pomoč - nakazal, naj bi bila v zaupnem odnosu.

Marogna se je sicer takrat branila, da je denar prejela za svojo pomoč Svetemu sedežu pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu, medtem ko je Becciu trdil, da ga je ogoljufala. Marogno so nato na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdali vatikanski tožilci, v Milanu aretirali sredi oktobra lani, a so jo kmalu zatem izpustili.

Becciu, eden najvplivnejših kardinalov, je septembra, tik pred izbruhom afere, nepričakovano odstopil s položaja prefekta kongregacije za svetnike in se odpovedal kardinalskim privilegijem. Odstopil je zaradi afere z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih cerkve.