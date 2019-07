Kolesar izgubil nadzor nad kolesom, padel in obležal mrtev

V naselju Dolnja Bistrica v občini Črenšovci je v sredo umrl kolesar. 46-letni moški je okoli 16. ure vozil kolo po lokalni cesti in zavil na dvorišče stanovanjske hiše. Pri tem hitrosti vožnje ni prilagodil tako, da bi obvladoval kolo, zaradi česar je padel ter na kraju dogodka obležal mrtev, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.

S Policijske uprave Murska Sobota še sporočili, da so policisti v sredo izven naselja Razkrižje ustavili osebni avtomobil, v katerem je bilo šest tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Zoper voznika, ki jim je pri tem pomagal, je bilo odrejeno pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden na sodišče, so še sporočili prekmurski policisti.