Je napadalec po streljanju v Portorožu pobegnil v Srbijo? #video

Predstavnik policije Dejan Grandič danes ni ne potrdil ne zanikal neuradne informacije, da je strelec, ki je v soboto zvečer v Portorožu poškodoval moškega, plačanec, in da je po dejanju pobegnil v Srbijo. Kot je pojasnil, so do zdaj identificirali štiri slovenske državljane, ki so bili vpleteni v dogodek. Vsi imajo kriminalno preteklost in so bili že obravnavani tudi zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Storilca še niso prijeli.