Iz ribnika pri Domžalah potegnili moško truplo

Gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale so v ponedeljek zjutraj iz ribnika na Želodniku pri Domžalah v naselju Dob iz vode potegnili truplo, so sporočili iz centra za obveščanje.

Domžalske gasilce so policisti včeraj zjutraj prosili za pomoč pri iskanju pogrešane osebe, a so klic v kratkem preklicali, saj so pogrešano osebo našli v ribniku na Želodniku.

Na terenu so bili štirje gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so policistom nudili tehnično pomoč in s čolnom na brežino pripeljali najdenega moškega. Na kraju dogodka je bila tudi zdravnica, ki je potrdila smrt te osebe.