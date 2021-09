V Savi v Zagrebu našli truplo; ne vedo, kako je oseba umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V reki Savi v Zagrebu so našli truplo, poročajo hrvaški mediji, identiteta osebe pa še ni znana.

Človeško truplo so v strugi reke Save v Zagrebu odkrili okoli 16. ure, poročajo hrvaški mediji, o identiteti mrtve osebe pa za zdaj niso znane nobene informacije.

Preiskava se nadaljuje. "Policisti so še vedno na terenu in preiskujejo okoliščine. Še vedno nimamo podatka o spolu osebe, prav tako ne moremo potrditi, ali je oseba umrla nasilne smrti," so sporočili s Policijske uprave Zagreb.