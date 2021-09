Pogrešanega 44-letnika našli mrtvega v Savi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

44-letnika iz Kranja, ki so ga pogrešali od 19. septembra letos, so našli mrtvega v reki Savi na območju Kranja.

Tuja krivda pri smrti 44-letnika, ki so ga policisti danes iskali z gasilci in potapljači, je glede na zbrana obvestila izključena, so sporočili s Policijske uprave Kranj.