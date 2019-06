Ivančna Gorica: moški umrl pri obžagovanju drv

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori poškodovanemu nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev in zdravnika. Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb je moški umrl na kraju dogodka.

Občan si je pri delu z motokultivatorjem poškodoval nogo

V Brezjah pri Dobrovi v Občini Dobrova - Polhov Gradec pa si je občan v sredo zvečer pri delu z motokultivatorjem poškodoval nogo. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali kraj nezgode, zaustavili krvavitev, s tehničnim posegom odrezali del stroja, rešili ukleščeno nogo in poškodovancu pomagali do prihoda reševalcev. Reševalci so moškega prepeljali v ljubljanski klinični center, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe.