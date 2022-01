Ker ni izpolnjeval pogoja PCT, je včeraj 28-letni moški tri uslužbenke občine v nemškem mestu Dormagen in sebe v polil z bencinom, izvlekel vžigalnik in grozil, da bo vse zažgal.

Moškega, ki je v prostore občine v Dormagenu vstopil, brez da bi izpolnjeval katerega od treh pogojev PCT, so tamkajšnji zaposleni prosili, naj odide. Tega ni storil, temveč je iz jakne izvlekel plastenko z bencinom in z njim polil sebe ter tri uslužbenke občine.

Nato je v roko vzel vžigalnik in z njim grozil zaposlenim, ki pa so ga uspeli obvladati brez nadaljnjega zaostrovanja ali morebitnega tragičnega razpleta situacije. Zadržali so ga do prihoda policije, moški pa je nazadnje končal v psihiatrični bolnišnici, so poročali nemški mediji.

