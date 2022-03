V Avstriji danes odpravljajo skoraj vse protikoronske ukrepe

Pogoj PCT, tako za zaposlene kot obiskovalce, bo še naprej v veljavi v avstrijskih domovih za starejše in v bolnišnicah. Omenjeni pogoj že od 19. februarja velja za vstop v Avstrijo.

Maske ponekod še naprej obvezne

V določenih primerih so ponekod še naprej obvezne ali priporočene zaščitne maske tipa FFP2. Te ostajajo obvezne v območjih z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, kot so domovi za starejše, bolnišnice, javni potniški promet, prodajalne z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter lekarne, banke in pošte. Za preostale zaprte prostore velja priporočilo za zaščito masko tipa FFP2. Na Dunaju so tovrstne maske še naprej obvezne v vseh trgovinah.

Na Dunaju v gostinskih lokalih še v veljavi pogoj PC

V Avstriji je sproščanje protikoronskih ukrepov prineslo tudi ponovno odpiranje nočnih lokalov. Na Dunaju so že napovedali, da bo pri njih tudi v gostinskih lokalih še vedno v veljavi pogoj PC. Ta bo veljal tudi za dunajske nočne lokale.

Tik pred odpravo skoraj vseh protikoronskih ukrepov je v četrtek presenetljivo odstopil avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein, za katerega je bilo znano, da ne podpira sproščanja ukrepov, ker je menil, da je za to prezgodaj.