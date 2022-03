Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število okužb je v primerjavi s prejšnjo sredo za 524 primerov nižje, upada tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov in 14-dnevno povprečje potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev. Foto: Reuters

V sredo so v Sloveniji ob 1.586 PCR-testih in 11.699 hitrih antigenskih testih potrdili 1.823 okužb s sars-cov-2, kar je 524 primerov manj kot prejšnjo sredo (2.347). Po oceni NIJZ je v državi 30.524 primerov aktivne okužbe oz. 2.679 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.640, kar je 67 manj kot dan pred tem, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa še naprej upada in znaša 1.447, kar je 127 manj kot dan prej, še kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V torek potrdili 1.836 okužb

V torek so v Sloveniji ob 1.475 PCR-testih in 9.931 hitrih antigenskih testih potrdili 1.836 okužb s sars-cov-2, kar je bilo 557 primerov manj kot prejšnji torek. Po oceni NIJZ so bili v državi 33.203 primeri aktivne okužbe oz. 2.882 manj kot dan prej. Po podatkih vlade je umrlo osem bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V bolnišnicah je bilo 542 bolnikov, med njimi jih je 90 potrebovalo intenzivno zdravljenje - 330 bolnikov zaradi covid-19 in 212 bolnikov s covid-19, je poročala vlada.

Na navadnih oddelkih v bolnišnicah se je zdravilo 452 bolnikov, med njimi zaradi covid-19 246 oseb in 206 s covid-19.