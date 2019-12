Huda prometna nesreča v Mariboru s smrtnim izidom

Okrog 23. ure sta se v križišču hitre ceste H2 in Ptujske ceste zaleteli osebni vozili, v katerih so bile štiri osebe.

Na kraju so bili gasilci in mariborski policisti, ki še ugotavljajo vzrok nesreče in druge okoliščine. Več podrobnosti bo znanih danes čez dan.

Do nesreče je prišlo po tem, ko je 68-letnik po Ptujski cesti (v smeri Tezna) pripeljal do križišča za uvoz na hitro cesto H2. Takrat je iz nasprotne strani levo zavijal 44-letnik, med voziloma pa je prišlo do trčenja. Nesreča je bila usodna za sopotnika v vozilu 68-letnika voznika, ki je vozil iz smeri Tržaške ceste, medtem ko so bili voznik tega vozila in še dva potnika na zadnjem sedežu hudo poškodovani odpeljani v UKC Maribor.

Po nesreči je bila več ur zaprta cesta, obvoz pa je bil urejen po okoliških cestah.