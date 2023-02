Po prometni nesreči cesta med Kranjem in Preddvorom znova odprta

Cesta med Kranjem in Preddvorom je znova odprta, potem ko so jo zaradi hujše prometne nesreče pri naselju Hotemaže policisti popoldne zaprli za promet. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica avtomobila in motorist, ta je v smrtni nevarnosti. Voznica v nesreči ni bila telesno poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Po doslej zbranih obvestilih je 51-letni motorist vozil motorno kolo iz smeri Kranja skozi naselje Hotemaže in zaradi neprilagojene hitrosti v nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste. Tam je čelno trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil. Voznica osebnega avtomobila je v ovinek pripeljala pravilno, so pojasnili na PU Kranj.

Motoristu so na kraju nesreče nujno pomoč zagotovili gasilci in zdravstveno osebje, nato so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Cesta je bila med 16.20 in 19.40 zaprta za ves promet, obvoz pa je bil urejen.

Policisti so zavarovali kraj nesreče in opravili ogled, nadaljujejo pa zbiranje obvestil o okoliščinah prometne nesreče, so še sporočili s PU Kranj.