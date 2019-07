25-letnik po naselju divjal s hitrostjo 120 kilometrov na uro

25-letni voznik osebnega vozila je v torek v naselju Arclin v občini Vojnik vozil s hitrostjo 120 kilometrov na uro. Takšen prekršek se kaznuje z najmanj 1.200 evri denarne kazni in 18 kazenskimi točkami, so sporočili s celjske policijske uprave.

Celjski policisti so v torek obravnavali še enega nevarnega voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Omenjenemu vozniku so vozilo zasegli, ob tej priložnosti pa spet opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna.

"Skoraj polovico letošnjih prometnih nesreč s smrtnim izidom na našem območju so povzročili udeleženci, ki so bili pod vplivom alkohola, in sicer tako vozniki kot tudi pešci," so sporočili s celjske policijske uprave.