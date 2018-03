Pet mitov o milenijcih – najmanj ali najbolj spolno aktivna generacija?

Tako na družbenih omrežjih kot tudi na sploh je danes veliko govora o milenijcih. Na spletu se je tako znašlo kar nekaj trditev o tem, kdo in kakšni pravzaprav so milenijci. Zbrali smo pet največjih mitov o njih in jih raziskali.

Foto: Thinkstock

Za lažje razumevanje članka smo pripravili kratko tabelo z opisom generacije in starostno kategorijo po letnicah, ki spadajo vanjo.

v generacijo "baby boom" spadajo tisti, ki so bili rojeni približno med letoma 1946 in 1964,

v generacijo X spadajo tisti, ki so bili rojeni približno med letoma 1965 in 1980,

v generacijo Y ali med milenijce spadajo tisti, ki so bili rojeni približno med letoma 1980 in 2000.

Mit številka 1: milenijci so leni

Kateri od milenijcev, tako kot kakšen član druge generacije, je zagotovo len, vendar pa se tega nikakor ne sme posplošiti na vso generacijo. Raziskave kažejo, da so milenijci celo bolj delavni kot nekatere prejšnje generacije. Ameriško svetovalno podjetje CEB vsake tri mesece opravi ankete z 90 tisoč ameriškimi uslužbenci. Rezultati kažejo, da so prav milenijci najbolj tekmovalni delavci.

Kar 59 odstotkov milenijcev je dejalo, da je prav konkurenca tisto, kar jih "zjutraj žene k delu", medtem ko je enakega mnenja le 50 odstotkov predstavnikov generacije baby boom. Približno 58 odstotkov milenijcev pravi, da svojo uspešnost primerjajo z vrstniki, medtem ko enako pravi 10 odstotkov manj, torej le 48 odstotkov predstavnikov drugih generacij, so poročali pri spletnem mediju The Economist. Foto: Bor Slana

Trud, čas in energija, vloženi v premagovanje konkurence, zagotovo ne kažejo na lenobo. Druga raziskava, ki jo je opravil spletni medij Forbes, je pokazala, da milenijci večkrat opravljajo več del hkrati. Ker gre večinoma za kratkočasna dela, ki so ponavadi manj plačana, posamezniki pogosto opravljajo več tovrstnih služb hkrati." Približno 39 odstotkov delavcev, starih od 18 do 24 let, in 44 delavcev, starih od 25 do 34 let, je poročalo, da z več službami služijo dodaten denar," poroča Forbes.

Mit številka 2: niso lojalni delavci

"Mislim, da je težava izključno v delodajalcih in dobičkonosnosti trga, nikakor ne v mladih," je prepričan Rajko Muršič, profesor kulturne antropologije na ljubljanski filozofski fakulteti, ki je pred leti za Siol komentiral življenjske razmere milenijcev. "Razumeti moramo, da smo v obdobju, ko je treba delati več, a manj kakovostno," je še povedal.

Foto: Matej Leskovšek

Med zaposlitvami, ki jih trg dela ponuja, so redne zaposlitve za nedoločen čas prej izjema kot pravilo, pravi Muršič. "Mladi dobro vedo, da nimajo kaj izgubiti, če zamenjajo delodajalce, s katerim niso zadovoljni, a danes je težko dobiti delodajalca, s katerim boš zadovoljen."

Dodaja tudi, da je izkoriščanja, še posebej v intelektualnih storitvah, toliko, da je vse skupaj postalo že tragikomično: "Ta hierarhija oziroma nepravičnost distribucije dela je tako velika, da je mladim popolnoma vseeno, za koga bodo delali. Sčasoma jim postane tudi vseeno, kaj bodo delali - iz tega verjetno izhaja večja fluktuacija."

Mit številka 3: milenijcev daljša razmerja in poroke ne zanimajo

Današnja mladina pozna ogromno aplikacij za zmenke in iskanje spolnih partnerjev, kot so na primer Tinder, OkCupid, Badoo, Onaon.com in tako naprej, prav zato je ena od večjih predpostavk, da so milenijci zelo spolno aktivni, hkrati pa se bojijo resnih zvez in porok.

Resnica je po študiji raziskovalcev univerze Atlantic na Floridi nekoliko drugačna. Ugotovili so, da so milenijci spolno najmanj dejavna skupina po veliki gospodarski krizi v tridesetih letih minulega stoletja. "Edina generacija, ki je izkazovala nižje ravni spolne dejavnosti, je tista, ki se je rodila v dvajsetih letih minulega stoletja," navaja študija raziskovalcev, ki so jo objavili v publikaciji Archives of Sexual Behavior.

Foto: Thinkstock Petnajst odstotkov Američanov v starosti med 20 in 24 let je namreč poročalo, da od svojega 18. leta niso imeli spolnega partnerja, v primerjavi s šestimi odstotki tistih, rojenih v šestdesetih letih. V študijo so zapisali tudi, da bo število mladih med 20. in 24. letom, ki spolnih partnerjev niso imeli tudi po 18. letu, več kot tistih iz generacije X, ki so se rodili v poznih šestdesetih letih minulega stoletja.

Povprečna starost, pri kateri se posamezniki poročijo, je glede na raziskave Goldman Sachsa danes 30 let, v letu 1970 pa so se mladi poročali pri 23 letih. Podatki raziskave kažejo tudi, da si 70 odstotkov neporočenih želi nekoč stopiti pred oltar, 74 odstotkov milenijcev pa si želi imeti tudi otroke.

Mit številka 4: ne znajo razpolagati z denarjem

Milinijcem se je pripel sloves precej materialistične generacije, a raziskave kažejo, da tudi to ni popolnoma res. Go Banking Rates so namreč v svojo raziskavo zapisali, da milenijci za iskanje najbolj ugodne ponudbe porabijo več časa kot katerakoli generacija pred njimi.

Čeprav vsaj polovica generacije X, kot tudi polovica generacije Y (milenijcev) za iskanje najbolj ugodne ponudbe porabi med eno do tri ure, je 23 odstotkov slednjih reklo, da za raziskovanje porabijo tudi sedem ali več ur. "Milenijci niso impulzivni potrošniki," je povedal Mike Rittler, vodja maloprodajnega podjetja TD Retail Card Services, kot dodaja, radi preverijo cene in si iz več kanalov zagotovijo, da je njihova izbira najbolj optimalna.

Foto: Thinkstock

Kljub temu, da se jim ogled izdelka v živo ne zdi tako pomemben kot njihovim staršem, na spletu raje kupuje le 41 odstotkov milenijcev. Nakupovanje v trgovinah pa doživljajo bolj kot družabni dogodek, so še zapisali na spletni strani Go Banking Rates.

Milenijci bolj cenijo izkušnje kot materialne stvari, je poročala ameriška medijska mreža CNBC. Medtem ko avtomobile, oblačila in stanovanja raje najemajo, več denarja zapravijo za koncerte, potovanja, zabave, festivale in tako naprej.

Mit številka 5: odvisni so od družbenih omrežij

Jasno je, da veliko milenijcev na telefonih, tablicah in računalnikih preživi veliko časa, kar je razumljivo, saj so odraščali v času, ko so se družbena omrežja in tovrstna tehnologija razcvetela.

Klub temu pa številne raziskave kažejo, da največ časa na družbenih omrežjih preživijo posamezniki, stari med 35 in 49 let, torej generacija X. Na teden za družbena omrežja porabijo okoli 40 minut več kot posamezniki, stari med 18 in 34 let, so poročali pri spletnem mediju Wired.

Foto: Thinkstock

Razumljivo je, da dandanes vsi več časa preživimo za računalniki in drugimi elektronskimi napravami, kot so nekoč, saj je bila tehnologija pred 30 leti nekaj povsem drugega. Vseeno pa bi morali, kot poudarjajo številni strokovnjaki, zdravniki in psihologi, več časa posvetiti osebnim stikom, ne le komunikaciji prek različnih naprav.