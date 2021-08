Včeraj nad Mariborom: te vragolije morate videti #video

Skupina Frecce Tricolori letos praznuje svojo 60-letnico. Foto: Gregor Pavšič Ker so se nad mariborsko letališče sredi nedeljskega popoldneva začeli zgrinjati temni oblaki in so ti z vse močnejšim vetrom napovedali prihod močnejše nevihte, je deseterica italijanskih pilotov v svoja letala aermacchi MB-399 sedla približno pol ure pred načrtom. Bili so glavni magnet za nekaj tisoč obiskovalcev letalskega mitinga Aeros 2021 in s svojim nastopom so pričakovano navdušili. Bržkone najbolj znana letalska skupina na svetu, ki letos praznuje šestdesetletnico obstoja. Znamenita zasedba Frecce Tricolori z naborom elitnih italijanskih vojaških pilotov.

Ob zvokih italijanske himne, Boccelija in Pavarottija so izvedli svoj pol urni program. V zraku je bilo deset letal. Med njimi v formaciji ves čas deveterica, zadnji deseti pa formacije dopolnjuje kot tako imenovani solist. S tal jih je pred radijske povezave usmerjal njihov najbolj izkušeni pilot. Pri tako drznih manevrih in formacijah, ki se dogajajajo med letenjem na razdalji med letali tudi le okrog dveh metrov, napak ne sme biti. V Maribor so prišli predvsem zato, ker jim letos zaradi epidemioloških razlogov manjka nastopov na letalskih mitingih.

Italijanski šov nad Mariborom:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Branko Bunderla je ponosno letel z lani obnovljenim libisom 180. Foto: Gregor Pavšič

Letalski mitingi s pravo zasedbo ostajajo pravi dogodki za počastitev tehnične kulture in tistega dela letalstva, ki ga posamezne države premorejo. Tako so nad Mariborom leteli moderni lovci kot tudi starodobna letala. Poleg vseh predstavnikov Letalskega centra Maribor je izstopil lani končno obnovljeni libis 180, lastnika in pilota Branka Bunderle iz Rakičana pri Murski Soboti.

“Kakih štiri tisoč delovnih ur sem vložil v obnovo. Dolgo je trajalo, veliko, zares veliko malenkosti je bilo treba urediti,” je Bunderla povedal, ko je zaključil svoj nastop. Letalo ima slovenske korenine in pripada nekdanjemu slovenskemu proizvajalcu letal. Bunderlov primerek je resnično lep in velja za edini ohranjeni primerek takega tipa letala.

Taka letala so v Sloveniji izdelovali med leti 1960 in 1965. Foto: Gregor Pavšič

Prelet madžarskega lovca saab JAS-39 gripen. Foto: Gregor Pavšič

Akrobacije madžarskega mojstra s 33 leti izkušenj

Zanimiv akrobatski program je pripravil gostujoči madžarski pilot Zoltan Vereš. Svojo akrobatsko kariero je z zlinom-50 začel že leta 1988 in od takrat je postal eden najbolj znanih akrobatskih pilotov v Evropi. Kadar ni omejitev zaradi epidemiji, opravi letno od 45 do 50 nastopov. Je tudi petkratni Guinnessov svetovni rekorder. Tako je leta 2007 opravil kar 408 zaporedne “valjarje”, to je obrate okrog vzdolžne osi.

Vereš si lasti vse mogoče pilotske licence in z različnimi letali je do danes zbral več kot 19 tisoč ur letenja. Včeraj se je v Mariboru predstavil z vrhunskim akrobatskim letalom MSX. To ima maso 560 kilogramov, poganja pa ga osemlitrski Lycomingov motor z močjo 350 “konjev”. Najvišja hitrost znaša 420 kilometrov na uro, hitrost vrtenja pa je do 420 stopinj na sekundo.

Zahrumel je madžarski vojaški lovec

Toda nič se ne more primerjati z navdušujočim truščem, ko je nad Maribor priletel madžarski vojaški lovec saab JAS 39 gripen. Le kakih 20 kilometrov je potreboval za let iz sicer po cesti dobrih 400 kilometrov oddaljenega Kecskemeta. Tam nima svoje velike tovarne le Mercedes-Benz, tam ima bazo tudi madžarska flota vojnega letalstva. V najemu imajo 14 takih letal, s katerimi v službi prestrezanja skrbijo tudi za varnost na slovenskem nebu.Zmogljivosti gripna je pokazal pilot Mate Majerik.

Še nekaj utrinkov iz Maribora:

