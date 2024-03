Že dan po nakupu avtomobila je doživel razočaranje

Konec leta 2022 sem kupil kio ev6, evropski avto leta, o katerem nisem dvomil, da ima vse, kar so pri KMAG zapisali v katalogu tega avtomobila. Navajam:

"Pri Kii verjamemo, da lahko povezave navdihujejo neskončne priložnosti. Priložnosti, ki vas navdihujejo, da uresničite svoje velike ideje. V avtomobilu, na telefonu, kjerkoli že ste in karkoli že iščete. Kar je natanko to, kar boste našli z aplikacijo Kia Connect in storitvami Kia Connect, oblikovanimi za nenehno spremljanje vašega vozila in nudenje tekočih informacij o vašem potovanju. Bodite stalno obveščeni s spletno navigacijo z uporabo prometnih informacij v realnem času, vključno z informacijami o polnilnicah, parkirnih mestih, vremenu in zanimivih točkah ter prepoznavo glasu in še čem. Z aplikacijo Kia Connect lahko prenašate podatke z vašega uporabniškega profila, uporabljate navigacijo zadnjega kilometra, spremljate vozilo, ko ga uporablja nekdo drug (valet parking), poiščete svoje vozilo, preverite, ali so vrata zaklenjena, ter še mnogo drugih funkcij. Z vsem tem na dosegu roke ni bilo še nikoli tako enostavno narediti vsake vožnje resnično navdihujoče."

Že naslednji dan sem zgrožen ugotovil, da avtomobil nima Kia Connect aplikacije. Prodajalec mi je pojasnil, da bo storitev kmalu zaživela tudi v regiji Adria. Vendar na veliko razočaranje vseh kupcev električnih vozil Kia aplikacija še danes ne deluje. KMAG več kot eno leto na pisna vprašanja, kdaj bo v regiji, ki jo pokriva, na voljo aplikacija Kia Connect, ni odgovarjal ali pa je poslal suhoparen odgovor:

"Funkcija Kia Connect v Sloveniji žal ni na voljo in še nimamo podatka, kdaj bo omenjena funkcija na voljo. Takoj, ko se situacija spremeni, bomo naše stranke obvestili prek uradnih komunikacijskih kanalov."

Na spletnih forumih smo se povezovali lastniki kia ev vozil in na KMAG naslavljali prošnje, naj vendar vzpostavi aplikacijo, kot jo imajo drugi proizvajalci, tudi za veliko cenejša vozila. Tržni inšpektorat v Zagrebu je ugotovil nepošteno in zavajajočo poslovno prakso.

V tem smislu je bila podana tudi prijava na ZPS. ZPS je po preučitvi primera stopil v stik s KMAG in tržno inšpekcijo Tirs. In kakšen je rezultat po enem letu obljub? Rezultat je med drugim, da je v katalogu za novo kio ev6 in ev9 izbrisan opis aplikacije! Aplikacija sicer deluje na vsem področju EU razen v regiji Adria. Očitno se KMAG ne zaveda, da je za ev aplikacija, tako kot je za Ferrari zvok pri motorju 12 V. Prej ko slej jo bodo morali vzpostaviti, sicer bo število prodanih avtomobilov še manjše. Po vseh odličnih ocenah na testih so bili letos registrirani trije ev6, na drugi strani pa je bilo registriranih 30 VW ID7, ki je komaj zapeljal na cesto. Dvig prodaje, vsaj za KMAG, je silno preprost – vzpostavite Kia Connect čim prej, ker nekoč ga boste morali!

Jože Reberšak