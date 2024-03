Hladen trg? Trgovci z električnimi so težko zadovoljni.

Pogled na registrirane električne avtomobile v prvih dveh mesecih leta kaže na hladno stanje na trgu. Vodilna ostajata Teslina avtomobila, pred električnimi volkswagni za zdaj tudi cupra born in kitajski MG 4.

Tesla model 3 je za zdaj največkrat registrirani električni avtomobil leta v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Ob novici o agresivni prodajni akciji z več kot sedem tisoč evri popusta, ki jo bo Hyundai namenil prvim kupcem nove kone, je primeren pogled na letošnjo uspešnost prodaje električnih avtomobilov v Sloveniji.

Uradna statistika registracij novih avtomobilov, ki jo objavlja Sekcija za vozila pri Trgovski zbornici Slovenije, letos za zdaj ne zajema ločenega segmenta električnih avtomobilov. Iz podatkov pa je vendarle mogoče razbrati število registracij za tiste modele, ki jih izdelujejo le kot električna vozila. Med spodnjimi podatki tako manjka nekaj tistih električnih različic avtomobilov, kot so peugeot 208, peugeot 2008, citroën C4, fiat 500, jeep avenger …

Tesla ostaja najuspešnejša znamka električnih vozil

Med izključno električnimi avtomobili je bila letos v prvih dveh mesecih spet najuspešnejša Tesla. Skupaj so zabeležili 150 registracij, lani so jih imeli v tem obdobju 132. Tesla je imela pričakovano šibek januar, a nato veliko uspešnejši februar. Ostali so med najboljšimi 17 znamkami na absolutnem trgu. Njihov najuspešnejši adut je model 3 s 77 registracijami (75 v februarju), s 70 registracijami sledi še model Y.

Volkswagen ID.7 je letos šele prišel na trg, del registriranih je zasluga tudi nakupa trgovcev. Uspešnost bodo še bolje pokazali prihodnji meseci. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Rahlo presenetljivo je tretji najuspešnejši električni avtomobil cupra born, ki žanje uspehe predvsem po sestavi "slovenskega" paketa za borna s ceno pod 35 tisoč evrov. Tak born je upravičen do višje subvencije Eko sklada.

Pri MG jim je uspelo registrirati 60 vozil MG 4 in s tem so prehiteli vse električne avtomobile Volkswagna. Električni izkupiček vodilne znamke je letos zelo skop – registrirali so sicer 30 novih ID7, a zato le 20 vozil ID.4. Komaj polovico tega je uspelo Škodi s sorodnim enyaqom.

Le peščica z dvomestnim številom registriranih

Med električnimi vozili gre izpostaviti 31 registriranih BMW i4 in 21 vozil iX1. Leto sta z vidika elektrike slabše začeli obe korejski znamki – Kia je registrirala štiri (3 vozila EV6 in enega EV9), Hyundai pa šest (pet ioniqov 5) električnih avtomobilov.

Za primerjavo: za uvrstitev med 20 najbolje prodajanih avtomobilov je bilo treba do konca februarja zbrati vsaj 115 registracij. Lani je bila ob koncu leta v prvi deseterici kot edini električni avtomobil Teslin model Y.