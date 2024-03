Redek prizor: zadaj je šlo na smeh tudi 208 cm visokemu kolegu #foto

Prvič smo vozili novodobni renault scenic – navzen je videti kot športni terenec, znotraj je bližje enoprostorcu, v peti generaciji pa je prvič le še kot električno vozilo z realnim dosegom od 400 do 500 kilometrov. Oblikovno in uporabniško scenic hitro prepriča, za njegovo uspešnost pa bo na trgu pomembna predvsem končna cena.

Drzna oblika, predvsem satovje na nosu vozila, je zaščitni znak scenica. Foto: Gregor Pavšič Za Renault je scenic do zdaj največji električni avtomobil in obenem tudi najprestižnejši avtomobil znamke. Scenic na temeljih modela z bogato zgodovino gradi avtomobil nove prihodnosti, ki zelo učinkovito utemeljuje vozilo trendovskih športnoterenskih oblin, v notranjosti pa mu dodaja pridih enoprostorske scenicove tradicije.

Uporabniška izkušnja je kljub dejstvu, da določenih tehničnih pomagal pri Renaultu še niso dokončno razvili, zelo dobra. Zahvaljujoč nadpovprečno veliki bateriji je temu primeren tudi doseg, ki bo v praksi znašal med 400 in 500 kilometri. Odprto ostaja le še vprašanje cene, a ta bo za sprejem scenica na trgu tudi ključna. Izhodišče v Franciji je postavljeno pri 40 tisočakih, doplačilo za večjo od obeh razpoložljivih baterij pa bo znašalo okrog pet tisoč evrov. Renault bo scenica v Slovenijo, predvidoma skupaj z novo električno petko, pripeljal jeseni. Teslin model Y z večjo baterijo in praktično vso (smiselno) opremo v Sloveniji trenutno stane 50 tisoč evrov, kar je danes neizbežno merilo ne le za scenica, temveč tudi za preostale tekmece.

Palec gor: oblika, prostornost za potnike zadaj, 22-kilovatni polnilec AC, velika baterija in doseg, Googlov vmesnik, ugodna poraba

Palec dol: ni prtljažnika spredaj, ni možnosti dvojnega elektromotorja, predgretje baterije brez ročnega zagona, zapletene obvolanske ročice, veliko bencinskih tekmecev znotraj Renaulta

Novodobni scenic: navzen SUV, notri bližje enoprostorcu

Na cestah v okolici španske Malage smo prvič preizkusili enega najnovejših Renaultovih izdelkov (najbolj vroča je v Ženevi razkrita petka), ki je nedavno postal tudi zmagovalec izbora za Evropski avtomobil leta. Renault je s scenicom močno nadgradil izkušnjo manjšega električnega megana in kljub dejstvu, da novodobni scenic nima tehnično ničesar skupnega s predhodniki, je električni naslednik vreden svojega imena.

Renault je s scenicom močno nadgradil svojo električno ponudbo, saj je pri meganu prav prostornost zadaj glavna hiba. Foto: Gregor Pavšič

Vozniško usmerjena notranjost (tudi zelo neposreden volan), Googlov vmesnik in sodobni materiali v notranjosti. Foto: Gregor Pavšič

Tudi 208 centimetrov visoki potniki brez težav sedijo zadaj. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno so pri Renaultu izdelali zelo vpadljiv športni terenec oziroma križanec (štirikolesnega pogona ne bo na voljo), ki načrtno prioriteto daje udobju potnikov. Previsi so zelo kratki, medosje pa meri deset centimetrov več kot pri meganu. Zadnji prtljažnik je spodobno velik. Je zelo globok, a ni nadpovprečno velik. Pri scenicu so večji del pozornosti namenili prostornosti na zadnji klopi, ki je zares izjemna.

Na zadnje sedeže se je brez težav usedel tudi 208 centimetrov visok novinarski kolega Aljaž. V dnu prtljažnika je zasilni prostor za polnilne kable, saj dodatnega prtljažnika v sprednjem delu vozila ta Renaultova platforma ne omogoča.

Taka zanimivo oblikovana platišča bodo del najvišjega paketa opreme. Foto: Gregor Pavšič

Uporabniška izkušnja je, sodeč po okrog 150 odpeljanih kilometrih, nadvse dobra. Čeprav je scenic električen avtomobil, to za ciljne lastnike takih vozil – družine, za katere bo to prvi domači avtomobil – ni večja ovira. Zaradi nadpovprečno velike baterije (na voljo sta v dveh dimenzijah) in ugodno nizke porabe je temu primeren doseg avtomobila.

Za prvih sto kilometrov smo v Malagi porabili 20 odstotkov baterije. Vožnja je bila resda opravljena v lepem vremenu in avtocestnih kilometrov ni bilo veliko. Realen doseg bi bil torej 500 kilometrov, ob avtocestni vožnji pa vsaj od 350 do 400 kilometrov.

Volanski obroč ima le nekaj več kot 360 stopinj (en poln zavrtljaj) hoda. Foto: Gregor Pavšič

Pohvalen je širok kot odpiranja zadnjih vrat in zelo "enoprostorski" način dostopa do zadnjih sedežev. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiva rešitev v naslonjalu za roke zadaj, ki ima tudi nosilce ta telefon in tablice. Foto: Gregor Pavšič

V praksi je to danes dovolj za brezskrbno vožnjo tudi na daljše poti in zato scenic presega dojemanje vozila kot električno v smislu, da od uporabnika zahteva veliko prilagajanja. Uspešnost scenica bo naposled pokazala predvsem njegova cena, ki bo podrobneje znana jeseni ob prihodu na slovenski trg.

Omenili smo cenovna izhodišča, ni pa znano, kaj vse bodo vključevali štirje paketi opremi in koliko bo treba odšteti za spodobno opremljen avtomobil. Tekmeci so jasni – naprej električni (tesla model Y, volkswagen ID.4, škoda enyaq, volvo EX30, nissan ariya), a Renault ima mnogo nevarnih bencinsko gnanih bratov že pod svojo streho. Hibridni austral je na primer vsaj od 15 do 20 tisoč evrov cenejši.

Poudarki novega renault scenica:

prvega scenica so pri Renaultu izdelali že leta 1996

scenic je bil najprej prvi kompaktni enoprostorec

v peti generaciji je dolg 4,47 metra, širok 1,86 metra, medosna znaša 2,78 metra, kar je 10 centimetrov več kot pri meganu electric

prtljažnik meri od 545 do 1.670 litrov

veliko je odlagalnih površin, sprednjega "frunka" ni

kolesa so 19- ali 20-palčna

moč motorja 125 kW (280 Nm) ali 160 kW (300 Nm)

kapaciteta baterije bo 60 kWh pri šibkejšem ali 87 kWh pri zmogljivejšem motorju

scenic je prvi renault z več kot 600 km (625 km) dosega po WLTP

moč polnjenja AC do 22 kW

moč polnjenja DC do 150 kW

sistem predgretja baterije (prek Googlovega vmesnika), ročnega zagona predgretja ni

izhodiščna cena v Franciji je 40 tisoč evrov

prihod v Slovenijo predvidoma letos oktobra

Scenic bo na voljo z dvema kapacitetama baterije, razlika med njima bo okrog pet tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Zadnja os žal ni načrtovana za dodatni elektromotor in s tem štirikolesni pogon. Foto: Gregor Pavšič

Kot že rečeno, je Renault v scenica vgradil baterije dveh kapacitet. Večja ima uporabno kapaciteto 87 kilovatnih ur (kWh), kar je več kot pri večini tekmecev. Volkswagen in Škoda imata 10 kWh manjše baterije, enako tudi Tesla. Podobno kapaciteto ima tudi Peugeot v modelu e-3008, a bodo naknadno vgradili celo baterijo kapacitete 98 kWh. Razlog za to je jasen; večja ko je baterija, večji je doseg in manj je pomislekov glede dosega med tistimi, ki se bodo za električni avtomobil odločili prvič.

Večja baterija pomeni najlažjo odpravo strahu pred dosegom, a tudi višje stroške. Pri scenicu bi prav gotovo lahko shajali z manjšo baterijo, toda odločitev za večjo so opravili na podlagi osnovnega izhodišča.

"Ciljamo na družine in predvsem prve kupce električnih avtomobilov. Želimo jih kar najbolj pomiriti in jim olajšati ta prehod. Doseg je prvi podatek, ki jih zanima. Ima močan psihološki učinek in za nas je zelo pomemben. Čez nekaj let bomo lahko shajali tudi z manjšimi baterijami, saj to vsekakor tudi ima svoj smisel," nam je povedal Christophe Delval, eden izmed tehničnih inženirjev iz scenicove ekipe.

Povsem ravno dno za potnike zadaj Foto: Gregor Pavšič

Začetnike na področju elektromobilnosti bo torej najprej zanimal podatek o dosegu, a kmalu zatem ponavadi že sledijo tudi podrobnejša tehnično-uporabniška vprašanja. Najprej je to polnjenje baterije. Scenic na navadnih polnilnicah ostaja zvest 22-kilovatnemu polnilcu AC, ki ga bodo v države s trifaznim tokom poslali serijsko.

Moč polnjenja na ustrezno zmogljivi polnilnici DC znaša do največ 150 kilovatov. To na prvi pogled ni skrajno veliko, a optimizem vendarle vliva Renaultov izračun krivulje polnjenja. Pri polnjenju od 20 do 80 odstotkov bo moč polnjenja dokaj stabilna in ne bo padala. Povprečna moč naj bi bila okrog 110 kilovatov, moč pa ne bo padla pod 95 kilovatov. To pomeni polnjenje od 20 do 80 odstotkov v približno pol ure. V tem času bo tak scenic dobil od 300 do 400 kilometrov dosega. Tisoč kilometrov dolgo pot proti severu Evrope bi torej opravili z dvema postankoma za polnjenje. Polnilnic Ionity je že dovolj, njihova elektrika je za naročnike tudi znatno cenejša od (zahodnoevropskega) bencina ali dizla.

Izziv ostaja dodelava sistema za predgretje baterije

Za Renault edini omembe vreden izziv ostajajo sistemi predgretja baterije. Scenic ga sicer ima, toda deluje nevidno in voznik o tem ne ve ničesar. Deluje takrat, ko pot prek navigacije nastavimo do hitre polnilnice DC. Predgretja ni mogoče zagnati ročno.

Pogrešamo tudi informacijo, da se je predgretje – to je ključno za doseganje zgoraj omenjenih polnilnih moči – sploh zares začelo. Tekmeci take informacije ponujajo, nekateri tudi ročni zagon. Žal tudi predgretje doma, na primer v mrzlem jutru pred odhodom na pot, v scenicu še ni na voljo. Renault tak sistem razvija, a scenic ga še nima – predvidoma ga bodo v avtomobile poslali na daljavo.

Sisteme, kot sta V2L in V2G (delitev energije z zunanjimi porabniki ali električnim omrežjem), scenic dobi šele s prenovo, saj bo potrebna fizična in ne le programska nadgradnja. Renault 5 taka sistema že ima.

Tri obvolanske ročice so še vedno preveč. Foto: Gregor Pavšič

Prostora za prtljažnik spredaj ni. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik ima visok rob in je zelo globok, spodaj se skriva tudi dodaten prostor za polnilni kabel. Foto: Gregor Pavšič