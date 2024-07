Odziv na ocene v poplavah poškodovanih objektov: Kdo je tu nor? #pisma bralcev

Nepravično in nefer je od ocenjene vrednosti objekta odštevati amortizacijo, saj se ta nikjer, razen v kakšnih poslovnih objektih, ne odvaja in prav tako nikjer v davčnih postopkih ne upošteva. Nikjer na svetu ni tržna vrednost objektov zmanjšana za amortizacijo, torej da bi kupec plačal za amortizacijo zmanjšano tržno ceno. Danes, ko ni na razpolago dovolj stanovanj, je tržna vrednost kvečjemu višja, saj na ceno vpliva predvsem razmerje med ponudbo in povpraševanjem.

Glede na to, da je gradbeni sektor skoraj uničen, to še dodatno vpliva na ponudbo stanovanjskih objektov ter s tem tudi na njihovo višjo ceno.

Prav tako na visoko ceno stanovanj dodatno vpliva razpoložljivost gradbenih parcel, saj naša birokracija do onemoglosti brani kvazi kmetijska zemljišča, da jih njihovi varovanci pokupijo in zgradijo stanovanjske objekte.

Znanec, ki je bil ogrožen v zadnjih poplavah in se bo moral izseliti, na lastni parceli ne bo mogel zgraditi objekta, saj je parcela zaščitena kot kmetijsko zemljišče, in to kljub temu da je ni možno obdelovati drugače kot ročno. Znašel se je torej v položaju, ko ne bo imel stanovanja, čeprav ima kmetijo. Pa kdo je tu nor?

Očitno tej oblasti ne gre za to, da bi pomagali poplavljencem in ostalim oškodovancem, ampak da dajo na razpolago čim manj denarja za pomoč in odpravo posledic, tudi tistega, ki so ga dobili iz skladov EU kot nepovratno pomoč, da ga bodo lahko prerazporejali za primere, kakršen je bil za sodno stavbo na Litijski. Daleč smo od sto hiš mesečno za poplavljence!

Franc Sevčnikar