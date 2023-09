Največji očarljivci med kosmatinci

Kodri so več kot le elegantna pasma. S svojo igrivostjo, ljubečim značajem in pestro zgodovino so očarali pasjeljubce po vsem svetu in že dolgo veljajo za eno najbolj priljubljenih pasem ali kot družinski ljubljenčki ali pa kot čudoviti razstavni psi.

Kodri so več kot le elegantna pasma. S svojo igrivostjo, ljubečim značajem in pestro zgodovino so očarali pasjeljubce po vsem svetu in že dolgo veljajo za eno najbolj priljubljenih pasem ali kot družinski ljubljenčki ali pa kot čudoviti razstavni psi. Foto: Shutterstock

Pudlji oziroma kodri, ki veljajo za eno od najelegantnejših in najpametnejših pasem psov, so med ljubitelji kosmatincev že dolgo zelo priljubljeni. Zaradi svojega prijaznega značaja in očarljivega videza nas najpogosteje spomnijo na razstavne pse, a so več kot samo to. Kodri so odlični spremljevalci ljudi, zaradi visoko razvite inteligence pa so tudi lahko učljivi.

Od kod prihajajo?

Kodri imajo dolgo zgodovino, ki se razteza čez več stoletij. Kdaj in kje so se prvič pojavili, ne vemo natančno, a velja, da prihajajo z območja Nemčije. Beseda pudelj izhaja iz nemške besede pudel, ki pomeni čofotati v vodi. Prvotno je bil poudarek pri vzreji na lovu v vodi. Njihovo dlako so pristrigli na kratko, da so se lažje gibali v vodi, hkrati pa ohranjali telesno temperaturo.

V 18. stoletju so kodri postali priljubljeni med evropskim plemstvom. V upodobitvah na slikah so veljali za simbol razkošja in elegance. Prav povezava z aristokracijo je utrdila sloves kodrov, ki danes veljajo za prefinjeno in kraljevsko pasmo.

Od velikih do majhnih

Poznamo štiri velikosti kodrov. Največji je kraljevi koder, ki zraste od 50 do 60 centimetrov. Malo manjši je srednji koder, sledita pa mu pritlikavi in toy koder. Pritlikavi je nekoliko večji od toy kodra, saj zraste od 28 do 35 centimetrov, toy koder pa ne preseže 28 centimetrov. Kljub velikim razlikam v velikosti imajo vsi podoben značaj in zunanji videz.

Poleg različnih velikosti imajo lahko tudi različne barve kožuha, ki je največkrat enobarven. Lahko so črni, beli, sivi, rjavi ali pa rdečkasti. Poznamo tudi fantomske kodre, ki imajo večbarvno dlako in značilen vzorec na prsih. Kožuh kodrov je kodrast in gost. Je hipoalergen, zaradi česar so izvrstna pasma za ljudi z alergijami.

Foto: Shutterstock

So zelo inteligentni

Kodri so še posebej znani po svoji inteligenci. Pogosto jih uvrščamo med pse z najvišjim inteligenčnim kvocientom. Hitro obvladajo raznovrstne ukaze in radi ugajajo svojim lastnikom. Njihove kognitivne sposobnosti so močno razvite, zato niso samo poslušni, ampak odlični tudi pri reševanju problemov in prilagajanju različnim položajem. Najbolj veseli bodo, če jih bomo zabavali z interaktivnimi igrami in ugankami ali jih učili novih trikov.

Prav tako so zelo prijazni in ljubeči ljubljenčki, s svojimi lastniki pa spletejo trdne vezi. So prilagodljivi, zato lahko bivajo v mestu ali na podeželju, pomembno je le, da so dovolj fizično in mentalno aktivni. Dobro se razumejo tudi z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki.

Kodri so več kot le elegantna pasma. S svojo igrivostjo, ljubečim značajem in pestro zgodovino so očarali pasjeljubce po vsem svetu in že dolga leta veljajo za eno najbolj priljubljenih pasem ali kot družinski ljubljenčki ali pa kot čudoviti razstavni psi.