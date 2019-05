Panjske končnice: najprepoznavnejša oblika likovnega izražanja na Slovenskem

Poslikava panjskih končnic velja za avtohtono obliko umetniškega ustvarjanja na naših tleh, hkrati pa je postala ena izmed najbolj prepoznavnih oblik popularnega likovnega izražanja na Slovenskem, pojasnjuje Bojana Rogelj Škafar, muzejska svetnica in kustosinja za zbirke ljudske likovne umetnosti v Slovenskem etnografskem muzeju.

Foto: STA Boštjan Noč. 20. maj pa ni naključno izbran datum - na ta dan leta 1734 se je namreč rodil prvi slovenski učitelj čebelarstva in akademski slikar Anton Janša, ki je ravno tako imel pomembno vlogo pri razvoju poslikave panjskih končnic. Obeleževanje pomena čebel gre pripisati prav Sloveniji. Idejo za svetovni dan čebel je dobil predsednik Čebelarske zveze Slovenije20. maj pa ni naključno izbran datum - na ta dan leta 1734 se je namreč rodil prvi slovenski učitelj čebelarstva in akademski slikar, ki je ravno tako imel pomembno vlogo pri razvoju poslikave panjskih končnic.

Podobe varovale čebelje družine pred uroki

Posebnost slovenskega čebelarstva so poslikane končnice, imenovane tudi skočnice, čelnice, čevnice in dovži. "Oblikovane so iz lesenih deščic, največkrat iz mehkih vrst lesa višine do 15 centimetrov," pojasnjuje Škafar.

Poslikava prvih panjskih končnic sega v čas 18. stoletja. Najprej so jih slikali na Gorenjskem, Dolenjskem in Slovenskem koroškem, od tam pa se je umetnost barvanja razširila še na preostale dele države. Največji likovni razcvet so končnice doživele v obdobju med leti 1820 in 1880.

Kot navaja Petra Bole iz čebelarskega muzeja Radovljica so bili začetki poslikave končnic zagotovo "apotropaičnega značaja, saj so čebelarji verovali, da naslikane podobe varujejo čebelje družine pred uroki in nesrečami".

Vsebina upodobitev na končnicah je čebelarska, nabožna, poučna, pogosto pa tudi humoristična in satirična. Foto: Siol.net

"V preteklosti so za poslikavo uporabljali oljne barve zemljskih tonov, tem pa so primešali tudi domače laneno olje. Doma pridobljene barve so omogočale dolgotrajno obstojnost poslikav," razlaga Škafer in dodaja, da so bile te v primerjavi z industrijskimi barvami, ki so jih začeli uporabljati ob koncu 19. stoletja veliko bolj odporne na neugodne vremenske razmere.

"Nekateri še danes uporabljajo tehniko poslikave z doma pripravljenimi oljnimi barvami, pri čemer osnova izdelave ostaja enaka". Kot pojasnjuje kustosinja postopek priprave končnice vključuje dobro zglajeno deščico iz suhega lesa, ki se jo najprej prepleska z oljno barvo, ki ob enem predstavlja barvno ozadje podobe.

Foto: Siol.net

"Ko se deščica posuši sledi ustvarjanje obrisa motiva, ki se ga lahko slikar naredi bodisi prostoročno ali s šablono tako, da izdela motiv z zdrobljenim ogljem, ki ga prenese preko papirja z luknjičasto risbo". Sledi poslikava posameznih delov ploskev z barvami in slikanje obrisov s čopičem.

Prevladujejo posvetni motivi

Ikonografijo panjskih končnic opredeljujejo nabožni in posvetni motivi. Pri ljudskih motivih so "značilne upodobitve poklicev, vsakdanjega dela in življenja, živali, eksotični prizori, nenavadni dogodki, vojaški in lovski motivi, živali v človeških vlogah, pogosto pa je tudi satirično smešenje ženskih lastnosti," razlaga Škafar.

Foto: Siol.net

Med verskimi motivi pa prevladujejo predvsem svetniki, svetniške legende in prizori iz Svetega pisma. "Med bolj popularnimi pa so Marija kot vsesplošna zavetnica, Sv. Florjan, Job ter dvoboj med Pegamom in Lambergerjem".

Današnje končnice dobivajo novo vlogo

Kot pojasnjuje Bole so nekoč končnice slikali poznobaročni in postbaročni podeželski slikarji, polkvalificirani kmečki podobarji, ki so izdelovali tudi slike na steklo, poslikavali pohištvo in hišna pročelja, in popolni samouki, ki so nespretno posnemali slikarje in podobarje".

Končnice so bile izdelane po motivih, predlogih ali lastnih zamisli. Močan vpliv na tematiko in izbiro poslikave so imeli naročniki oziroma kupci. Kot pravi kustusinja Škafar, je bil predpogoj za razvoj poslikavanja panjskih končnic, poznavanje slikarskih tehnik in pravilnega postopka priprave barv, kar je posledično postalo osnova za razvoj posebnega slikarskega sloga. "Sodobni slikarji poskušajo slediti tradicionalnim vzorom tako tehnike kot motivov".

Foto: STA

Tako kot med slikarji, je tudi med čebelarji od konca 20. stoletja začela naraščati želja po uporabi tradicionalnih tehnik slikanja zaradi uporabe do narave prijaznih barv, njihove večje obstojnosti, ter vrednotenja tradicionalnih motivov.

Čebelarji cenijo kulturno dediščino

Poslikava panjskih končnic je imela izjemno funkcionalno vlogo, saj so lahko ljudje na tovrsten način med seboj razločevali čebelnjake in nenazadnje lastništvo nad panji. Imele pa so tudi praktičen namen, saj čebele znajo ločevati barve in so tako lažje prepoznale svoj panj.

Kljub temu, da je poslikava deščic v začetku 20. stoletja pričela počasi izumirati, je tradicija slikanja postala pomemben del kulturne dediščine iz katerega so se razvili tudi novi slikarski slogi.

Bole meni, da poslikane panjske končnice ponujajo intimen pogled v življenje ljudi. "Bogata motivika poslikav na končnicah dokumentira, kako je takratni človek razmišljal in čustvoval.

Čebelnjak prvega slovenskega čebelarja Antona Janše. Foto: STA

Njihova vsebina je prepletena z zgodovino, legendami, domišljijo, človekovim vsakdanom in ljudskim izročilom, in je pomemben dokaz naše preteklosti, ki kar sam od sebe ponuja možnost raziskovanja zgodovinarjem, etnologom, sociologom, psihologom, in še komu, ki lahko preko naslikanih podob izlušči podobo časa v katerem so nastale," pojasnjuje.

"Sprejemanje tovrstne oblike slikarstva je nastalo v luči spoštovanja in odnosa do slik, ter njihovega pomena v zavesti kmečnega življenja in drugega podeželjskega prebivalstva, za katerega končnice niso bile lepe in zanimive, temveč tudi koristne," pravi Škafar in dodaja, da se današnji slikarji s to zvrstjo slikarstva ukvarjajo iz spoštovanja in ohranjanja slovenske avtohtone dediščine.

Tako izgledajo moderni čebelnjaki. Foto: Siol.net

Čeprav imajo danes panjske končnice le še simboličen pomen, pa reprodukcija najbolj znanih motivov postajajo vedno bolj priljubljeno darilo ali okras. V današnjih časih redkokdaj vidimo poslikane končnice, saj se je pri modernih panjih razvila navada barvanja v različne barve.

Bolj kot pri navadnih ljudeh, je zelo močna zavest o kulturni dediščini čebelarstva prisotna predvsem med čebelarji, čeprav so panjske končnice poznane verjetno vsem Slovencem, ki pa se morda niti ne zavedajo njihove posebnosti . Te so namreč značilne prav za naše področje, zaključuje Bole.